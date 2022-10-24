美國驚奇大馬戲團將來台 空中飛人挑戰腎上腺素

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突破創意極限的「美國驚奇大馬戲團」（Viva Le Cirque!）宣布2023年2月來台演出，從高難度空中飛人、360度特技鞦韆到高空迴旋摩托車，挑戰觀眾腎上腺素。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月24日

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）突破創意極限的「美國驚奇大馬戲團」明年2月將來台，連續3天登上台北小巨蛋，從高難度空中飛人、360度特技鞦韆到高空迴旋摩托車，挑戰觀眾腎上腺素、進入奇幻旅程。

「美國驚奇大馬戲團」（Viva Le Cirque!）匯集全球特技表演菁英，突破大家對馬戲團的想像，試圖挑戰超高難度的新銳特技，融合奇光幻影的多媒體視覺，為當代馬戲團創建有別於以往的娛樂體驗。

全劇製作總監費南多．奎維多（Fernando Quevedo）表示，「我們是一群在腎上腺素和歡樂之間狂奔的表演者，但是能夠做自己喜歡的事而感到幸福。」

演出內容包含結合雜耍和高超特技，有世界上最難執行的空中飛人，表演者得精準敏捷於高空飛桿上穿梭、拋接，優雅展現一連串令人屏息的動作；驚險刺激的5人特技鞦韆，擺盪至近乎360度後疾速拋飛空中翻轉；超越人體極限的花式彈簧床跑牆，顛覆地心引力。

此外，還有高空迴旋風暴摩托車、挑戰危險邊緣的繩索和競速滑板車特技，以及融入阿根廷傳統的馬蘭波牛仔絕技，結合流星錘旋轉至每小時90英里的瘋狂速度，展現來自南美洲熱情如火且強而有力的民族風情。舞台上當然少不了小丑粉墨登場的逗趣橋段，以及各項馬戲團經典的表演，馬戲團員保證讓觀眾不時心臟漏拍且歡笑不斷。

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劇團所有特技演員皆由世界各地精粹選拔而出，例如擔當雜耍特技且曾獲2015年中美洲國際雜耍協會金牌冠軍的蓋布瑞爾．艾斯特拉達（Gabriel Estrada）、曾參與「美國達人秀」的馬蘭波高喬舞團、立志挑戰不可能任務的西班牙夜魔俠冒險家。團隊中亦有眾多來自太陽馬戲團以及世界知名馬戲團的藝術家。

「美國驚奇大馬戲團」將於2023年2月3日到5日在台北小巨蛋演出，3天一連舉辦5場，門票將於10月25日中午12時全面啟售，購票可洽寬宏售票、全國萊爾富、OK便利商店。（編輯：張雅淨）1111024