國家攝影中心線上展 看見嘉南大圳工程秘辛

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國家攝影文化中心推出線上展「翻開嘉南大圳寫真帖」，以歷史影像再現百年前號稱亞洲第一的水利灌溉工程墾築時空，其中可見1926年，八田與一（前左）為時任台灣總督石塚英藏（前左2）說明大圳施工狀況情景。（國家攝影文化中心提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月25日

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（中央社記者王寶兒台北25日電）嘉南平原能成為「台灣穀倉」的關鍵，不可忽視嘉南大圳的完築。國家攝影文化中心推出「翻開嘉南大圳寫真帖」線上展，以歷史影像再現百年前號稱亞洲第一的水利灌溉工程墾築時空。

國家攝影文化中心今天發布新聞稿表示，嘉南大圳是百年前集合當時最先進的土木技術、設備器具與大量人力資源的工程，改善了嘉南平原的供水狀況，將從前嘉南平原上仰賴天候決定收成的「看天田」，轉變成今日物產豐饒，盛產特色農作的沃地。

策展人國立成功大學歷史系教授陳文松及其團隊，從國家攝影文化中心珍藏的331幅、拍攝時間自1922至1928年的「嘉南大圳工事寫真帖」照片資料中，挑選出28張影像。

從28張影像中，又分為「主壩堰堤工程」、「機電隧道工程」、「大型開鑿機具」、「能久親王追思與嘉南大圳」、「上級視察與八田與一」和「員工子女餘興節目」6大子題，讓觀眾從影像及文字說明中，理解百年前這座號稱全亞洲第一的超大型水利灌溉工程的建設始末樣貌。

國家攝影文化中心表示，嘉南大圳從起工到各階段工程完成的珍貴畫面，如珊瑚潭（蓄水）開鑿前的原始地景地貌、大量人力徒手開闢景象等，烏山頭水庫從無到有的演變過程，都詳實記錄在這本寫真帖中，而這也是此帖珍貴所在。

大型開鑿機具方面，寫真帖內的影像資訊，則呈現工程營造時使用的機具樣式與以蒸汽為機具主要動力來源的時代特色。

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此外，有關工程人員和子女的家庭日常生活、娛樂、與節慶活動紀錄方面，線上展也選擇了演藝會時表演的能劇「松風」與童謠樂曲「鬱金香士兵」的影像，凸顯嚴峻的工程背後，工程人員彼此間溫馨互動的生活面向。

國家攝影文化中心表示，歡迎觀眾自由賞閱百年相簿中「嘉南大圳」篳路藍縷的興築過程與深刻的時代意義，線上藝廊網址為https://reurl.cc/GEze9Z。（編輯：張雅淨）1111025