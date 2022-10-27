Our Heroes音樂會 蔡總統致敬防疫英雄

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由中華文化總會主辦的2022 Our Heroes音樂會27日晚間正式登場，除有醫護、軍警消、衛環等各領域防疫英雄受邀欣賞外，總統蔡英文（前左2）也到場致意。（中華文化總會提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月27日

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（中央社記者王寶兒台北27日電）感謝防疫英雄的Our Heroes音樂會今晚登場，除有醫護、軍警消、衛環等各領域防疫英雄受邀欣賞外，總統蔡英文、行政院副院長沈榮津也到場致意。

Our Heroes音樂會由民間串聯發起、中華文化總會承辦。文總透過新聞稿表示，音樂會邀請衛福部、國防部、教育部、交通部、經濟部等代表及各領域防疫單位相關人員至現場欣賞晚會，民間單位包括口罩國家隊、防疫計程車（台灣大車隊）等運輸業者也安排代表出席。

音樂會由吳建恆主持，邀請董事長樂團、饒舌歌手大支、華語女歌手潘越雲、台語歌后曹雅雯，以及九天民俗技藝團等多名音樂人登台演出精彩曲目。

曹雅雯在台上分享，她有個醫護姐姐，更能體會防疫的辛苦。潘越雲則提到，感謝在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中協助物資配送的每個單位。

潘越雲表示，疫情讓這個世界放慢腳步，但這群人卻堅持自己的速度，並奔跑在風雨中，非常感謝這些英雄在疫情期間的奉獻。（編輯：張芷瑄）1111027