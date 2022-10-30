荷蘭抽象畫大師作品77年都掛反 德策展人眼尖揪錯

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（中央社柏林29日綜合外電報導）德國杜塞道夫的博物館今天舉辦荷蘭抽象畫家蒙德里安（Piet Mondrian）作品的大型回顧展，一名策展人發現這位大師1941年繪製的「紐約市1號」長達77年都被「掛反」。

法新社報導，這次回顧展由北萊茵-西伐利亞藝術品收藏館（Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen）規劃策展，策展人麥爾布薩（Susanne Meyer-Buser）發現，這幅名為「紐約市1號」（New York City 1）的畫作對外展出的方向，可能和原本預想的大不相同。

麥爾布薩告訴德國南德日報（Sueddeutsche Zeitung）：「在1944年的照片中，我看見畫架上的畫方向與如今上下顛倒，這令我感到好奇。」

這幅畫作由幾條垂直交錯的藍色、紅色和黃色線條所組成。麥爾布薩說，此畫完成不久後在紐約現代藝術博物館（MoMA）展出時，方向就錯誤了。

這幅畫作隨後於1980年被移至杜塞道夫這座博物館，並以同樣錯誤的方向展出。

根據麥爾布薩說法，「這幅畫作沒有簽名」是發生錯誤的可能原因。

蒙德里安1944年辭世那個時期，可能是以「（藝術家遺產）管理員在畫框背面註記的藝術家姓名」來決定畫作展示的方向，因而數十年來一直沿用。

蒙德里安出生於1872年，是1920年代「風格派」（De Stijl）抽象藝術運動的代表人物，也是20世紀現代藝術中最具影響力的人物之一。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1111030