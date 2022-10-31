文總首辦學生營隊 發現文化可以很立體

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（中央社記者王寶兒台北31日電）文總首度舉辦學生營隊「文化補給營」Fountain Day，邀請數十名入選的青年學員參與主題講座、文史走讀等課程。文總秘書長李厚慶表示，盼讓年輕學子發現文化原來可以這麼立體。

中華文化總會近年協助學校社團舉辦多檔文化活動及展覽，也因此曾被多次詢問「是否能常辦與學生有關的活動」。今年文總雙月刊「Fountain新活水」復刊5週年，昨天舉辦「『Fountain Day』：好了啦！超大杯新活水～為學生特調的文化補給營－萬華場」，招收40名15至25歲的在學學生為學員。

李厚慶昨天致詞表示，Fountain Day是文總首次專門為學生舉辦的一日活動，結合多元的主題講座、走讀導覽，帶大家親身走入萬華的過去與現在。他預告，Fountain Day於12月10日也有鹽埕場的文化補給營，要帶大家認識這個港邊的城市，還可以坐船遊高雄港。

文總今天透過新聞稿表示，昨天營隊的學員組成有2名高中生及30多名大學生，報名學生學校以台大最多，國北教、元智及師大也有多名同學參加。

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課程及講師方面，包含文史研究員黃威翔的「萬華民俗信仰」、角頭音樂創辦人張四十三的「音樂的跨世代賀爾蒙對話」、島內散步團隊的「萬華散步」、社工師李佳庭的「社工師眼中的萬華」及作家李屏瑤的「關於我無意間變成Podcaster這件事」等。

營隊尾聲也播放今年文總舉辦國慶光雕展演影片，並分享文總招募校園大使的計畫。文總表示，鼓勵對台灣文化有興趣的大學生報名參與，入選校園大使者，即可享有優先參與文總活動的機會，並為推廣台灣文化盡一份力。（編輯：張雅淨）1111031