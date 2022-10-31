仿生獸在屏東 落山風藝術季見大師作品

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2022屏東落山風藝術季11月4日在車城海口港登場，將有荷蘭雕塑大師打造的藝術作品「仿生獸」在海灘上展出，不需要人力，只靠落山風就能走動，相當特別。（屏東縣政府提供）中央社 111年10月31日

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（中央社記者曾以寧屏東縣31日電）「2022落山風藝術季」將於11月4日屏東展出，這個全台唯一以風之名成就的藝術盛典，今年以「未來．風動」為題，將展出荷蘭藝術家Theo Jansen代表作，共6隻「仿生獸」。

2022落山風藝術季將一路展出到明年2月5日，展出地點在車城鄉海口港包括「看海美術館」、「待（呆）．風樓」，以及「落山風之吹風看海地．沙灘」等3大展區展出。

仿生獸全球經紀人宮島弘治表示，10年前曾來台展示，這次睽違10年帶來全新作品，共有6隻仿生獸，且第一次有戶外展演。其中最大隻造價400萬台幣，兩側張帆最寬可達12公尺，高5公尺，前後伸展可達3.5公尺，重量120公斤。1隻大型仿生獸從設計、完工到測試需1年時間，全部手工製作。

仿生獸澳洲籍主操作師Tim Denshire-Key說，仿生獸主要結構為PVC管、尼龍布，量體輕，輕量的風就可以優雅行走，荷蘭的風大多很溫順，不像落山風這麼強烈，對他們而言也是全新挑戰。

落山風藝術季期間每週六、日下午會出動一隻在海灘上行走，但仍需看天候，萬一風太強就無法展演。所以能在海灘看到非常難得，提醒民眾把握機會。另外，平時室內有展出最大的仿生獸，可靠空壓機展演，也開放民眾參觀或體驗。

「未來．風動」邀請荷蘭物理學家兼藝術家Theo Jansen（泰奧 楊森）參展，這次帶來6隻仿生獸（Strandbeests ）大師手稿、仿生獸模型等到海口港展出。Theo Jansen有如現代達文西，憑著藝術和科學知識，自1990年以來致力於創造「新的生命形態」，包括以塑膠管製成以風為動力的生物，稱為「仿生獸」或「沙灘漫遊者」，是藝術、科學、工程和表演的跨域體現。

依主辦單位資料，「仿生獸」只需風力推動，就可猶如真實生物般走動，動態逼真。最初是Jansen為保護荷蘭海岸線免受海平面上升影響，設想仿生獸為沙灘上行走的風行生物，在海灘漫步，邊走邊翻動沙灘，將沙粒堆積成沙丘成為抵禦海水，保護海岸線的天然屏障。

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隨Jansen設計演化，不止行走方式改變，如今仿生獸也已進化為能夠對環境作出反應的複雜生物，有些能檢測潮汐，並退回較高的地面；有些能感應風暴前夕的強風，在沙中下錨，防止被吹走。包括從每款仿生獸的拉丁文命名就可得知它的特徵。

主辦單位提醒，仿生獸復活動態展示出發前務必查閱「落山風藝術季」、「屏東縣傳播暨國際事務處」或「i屏東」臉書展示資訊，如當日風速超過5級風將停止戶外仿生獸復活動態展示。（編輯：黃世雅）1111031