屏東藝術候車亭 創意街頭美學吹日式風

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）屏東演武場前剛完成裝置藝術候車亭，將竹劍、護具劍道文化躍於亭上，配以日本傳統注連繩，與歷史建築相呼應，濃厚的和風造型，帶動街頭美學，也豐富城市風情。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，這座候車亭以演武場歷史建築特色，為日治時期練習武道的場所設計發想，將木構拉窗、武士道精神演繹於候車亭，並委由屏東草編工藝師李龍為演武場及候車亭編織注連繩，在日本文化中代表吉祥祈福、神聖的含義，賦予候車亭耳目一新的形象與美感。

縣府提及，為優化候車亭，複合城市美學與交通功能，從2018年展開首波候車亭藝術改造，邀請藝術家依地域性、人文特色注入不同風格的創意設計，分布在屏東市區的學校、圖書館周邊及恆春半島觀光景點共9處候車亭，增添民眾候車趣味感，更可傳達在地風格與城市亮點的公共藝術。

文化處表示，去年進行勝利星村候車亭藝術包覆，以台灣早期生活物件「阿嬤的菜櫥仔」、「老電視機」為造型的2座候車亭，懷舊又討喜的風格，復刻眷村生活記憶，成為爆紅的拍照打卡點。

另外，呼應「最美森林圖書館」屏東總圖，打造一座open book意象的公車亭，讓人透過閱讀走讀屏東。

文化處說，藝術候車亭仍在持續建構，包括屏東演武場在內共14座，結合3D彩繪、地方特色主題等，在年底前將陸續完成，佇立在街頭的候車亭不但是休憩等待的場所，也是充滿表情的街道家具，展現屬於南國的生活美學。（編輯：張芷瑄）1111103