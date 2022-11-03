西藏文化藝術節「梵音國度」 轉山展現淨化輪迴

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2022西藏文化藝術節壓軸節目「梵音國度」4日及5日將在台北國父紀念館登場，由太古踏舞團及優人神鼓兩大團體攜手合作，集結經典曲目，透過全新編創，在舞台上碰撞新火花。（文化部提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月3日

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）文化部2022西藏文化藝術節壓軸節目「梵音國度」，將於11月4日、5日在國父紀念館大會堂登場，太古踏舞團及優人神鼓2大團體攜手，探索西藏民族「轉山」等深厚豐富的文化內涵。

文化部今天發布新聞稿表示，這次演出的太古踏舞團及優人神鼓，多年來致力將藝術融入生命成長，「太古踏舞團」作品風格細膩，舞姿時而強健、時而裊娜；「優人神鼓」以眾鼓齊鳴享譽國際，透過道藝合一展現力量的美感，這次合作集結經典曲目，透過全新編創，在舞台上碰撞新火花。

「梵音國度」融合西藏宗教、神話傳說、獨特自然景觀等藏族文化色彩，從西藏稀有禽鳥「虹雉」捎來祝福，凝望聖湖「拉姆拉措」展望無限未來；用「轉山」淨化一世輪迴，走向理想國度；透過祭天表達對上天滋潤、哺育萬物的感恩之情。

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節目中將有歌者唱誦「藏傳大悲咒」，詮釋觀世音菩薩的大慈悲心；透過「綠度母心咒」展現親子關係之間的衝突與愛；最後以宏大協和的「金剛舞」帶來啟發的能量，重拾澄淨的心靈，展現西藏文化天、地、人合一的精神與境界。

文化部政務次長蕭宗煌代表部長李永得感謝「太古踏舞團」及「優人神鼓」帶來感動人心的作品，蕭宗煌表示，「西藏文化不只是宗教，它是一個哲學；不只是一個信仰，它是一個心靈」。希望西藏文化藝術節在疫情趨緩之際，為民眾帶來鼓舞人心的力量及內心的平靜。（編輯：張芷瑄）1111103

文化部「2022西藏文化藝術節」壓軸節目「梵音國度」4、5日將在台北國父紀念館登場，邀請「太古踏舞團」（圖）及「優人神鼓」兩大藝術團體攜手合作演出。圖為太古踏舞團3日搶篇揭露精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 111年11月3日

2022西藏文化藝術節壓軸節目「梵音國度」4日起將在台北國父紀念館一連兩晚登場，由藝文團體優人神鼓與太古踏舞團（圖）合作演出，以鼓、以舞、以唱誦經文，探尋西藏淨土，寄寓西藏獨特的神話故事、宗教信念與生命哲學。中央社記者徐肇昌攝 111年11月3日

2022西藏文化藝術節壓軸節目「梵音國度」4、5日晚間將在台北國父紀念館大會堂登場，邀請「太古踏舞團」及「優人神鼓」（圖）兩大藝文團體合作演出，3日搶先曝光演出精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 111年11月3日