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首頁 / 文化

屏東落山風藝術季開幕 仿生獸現身吸睛

2022/11/4 19:02（11/4 19:36 更新）
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2022屏東落山風藝術季4日在車城海口港正式登場，展出荷蘭藝術家揚森（Theo Jansen）作品「仿生獸」，只需風力推動，仿生獸就可如真實生物般走動。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月4日
2022屏東落山風藝術季4日在車城海口港正式登場，展出荷蘭藝術家揚森（Theo Jansen）作品「仿生獸」，只需風力推動，仿生獸就可如真實生物般走動。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月4日
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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）2022落山風藝術季「未來．風動」，今起在車城鄉海口港登場，邀請國內外13名藝術家參與，還展出世界級荷蘭雕塑大師揚森（Theo Jansen）的仿生獸，使藝術季充滿美學、奇幻與科學性。

日前仿生獸現身屏東海口沙灘乘風而行的影片搶先曝光，彷彿置身星際電影場景，立即在網路上掀起轟動，今天落山風藝術季開幕即吸引民眾湧入，開幕典禮中，縣府與荷蘭大師揚森越洋視訊，當縣長潘孟安推著仿生獸作品現身時，全場驚喜歡呼，掀起高潮。

潘孟安致詞指出，把惡劣天氣變成藝術元素，閒置多年的漁港候船室變成看海美術館，吹落山風看藝術成為半島冬季最夯的旅遊體驗，今年展出靠風力就可以行走的仿生獸，更貼合風動的主題，也讓藝術季更有看頭。

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屏東縣府傳播暨國際事務處指出，落山風藝術今天開幕將持續到明年2月5日，以「未來風動」為題，策劃沙灘區、港灣區及2處國際級室內特展，3大展區帶來未來感的視覺饗宴。

縣府提及，落山風藝術季除展出大型仿生獸外，還有揚森珍貴的創作原稿、零件模型等，有別於世界各地的展出方式，活動期間每週六、日下午，仿生獸將在海口沙灘進行復活動態展演，難得一見，如當日風速超過5級風則將停止戶外展演。（編輯：謝雅竹）1111104

2022屏東落山風藝術季4日起在車城鄉海口港3大展區盛大登場，除有大型風動仿生獸，還有多項裝置藝術，歡迎民眾走訪參觀。圖為禹禹工作室參展作品「風之籽」。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月4日
2022屏東落山風藝術季4日起在車城鄉海口港3大展區盛大登場，除有大型風動仿生獸，還有多項裝置藝術，歡迎民眾走訪參觀。圖為禹禹工作室參展作品「風之籽」。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月4日
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