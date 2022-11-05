萬華大鬧熱登「台北第一街」 特映國片神人之家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

文總主辦的第3屆「萬華大鬧熱」生活節，除往年的市集、演唱會、導覽活動外，另特映國片「神人之家」，並邀請導演盧盈良映後座談。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年11月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北5日電）文總主辦的第3屆「萬華大鬧熱」生活節，今天下午在「台北第一街」萬華區貴陽街登場，今年除市集、演唱會、導覽外，另外特映國片「神人之家」，並邀請導演盧盈良映後座談。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，萬華是台北市廟宇密度最高的行政區之一，與宗教信仰有著密不可分關係，今年文總與台北市文化基金會、台北市電影主題公園及in89豪華影城合作，昨晚及今天在電影主題公園多功能展演廳，放映台北電影節最佳紀錄片「神人之家」。

昨晚「神人之家」放映，吸引滿場近百名影迷共襄盛舉。盧盈良於映後座談時表示，整部紀錄片就像自己與家人的一段旅程，原本長年來每次回家講話都只剩吵架的家，在鏡頭下反而慢慢讓自己心境轉換成為與家人坦誠、理解。

盧盈良分享，逃離了充滿信仰的家庭來到台北後，曾以為自己對宗教保持反感態度，卻在每次遭遇挫折時，藉由拜拜來祈求順利，信仰其實早已融入血液與生活中。

今年「萬華大鬧熱」生活節涵蓋市集、音樂演出、導覽及電影放映。「神人之家」今天下午5時30分將接續放映第2場。

關於市集活動，文總表示，今年以「萬華‧台北故鄉之源」為主軸，呈現萬華的街區產業、特有飲食、青創技藝、手作穿搭，邀請40家品牌，規劃「萬華遊藝」、「大飯桌故事」、「鬧街技藝」、「熱烈一番」4大主題，透過記憶、技藝、味蕾、體驗，探訪萬華濃厚故鄉情。

導覽則由「島內散步」團隊規劃4場萬華大鬧熱城市散步，包括市場採買趣、產業變遷史、西門町娛樂指南、3大廟巡禮等主題路線。

音樂演出部分，今天下午起至晚上9時50分，在貴陽街區的青山、清水、直興3大舞台，將有隨性、台北爵士大樂隊、先知瑪莉、黃子軒與山平快等20組樂團及歌手登台。（編輯：張芷瑄）1111105