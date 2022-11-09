突破疫情兩岸金門書展邁第16年 浯江書院11日開展

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（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）由金門縣文化局與海峽出版發行集團等兩岸出版業者合辦的兩岸金門書展，繼去年突破疫情後，今年再深根辦理，於11日在浯江書院開展；相關活動，名家現場指導油紙傘繪畫及版畫創作，受理報名中。

金門縣政府文化局發布新聞稿表示，兩岸金門書展自2004年籌辦，已成為每年1次的兩岸常態化展出；期間一年因故及2020年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦2次，共成功辦理15次，今年邁入第16屆，深受愛書人好評。

第16屆兩岸金門書展，將展出近年來中國出版的優秀簡體圖書、文創商品，並結合台灣出版商相關暢銷書籍共同展售，簡體圖品種包含藝術、文學、社科等適合大眾閱讀的好書供民眾選購。

此外，文化局表示，書展中特別展銷具有福建特色的文創產品德化瓷器、福州油紙傘等，讓金門地區民眾感受圖書盛宴的同時，也能領略到福建地方文化，12日將邀請台灣水墨畫家方志偉到現場指導油紙傘繪畫及版畫創作。相關活動資訊可鎖定金門縣公共圖書館臉書粉絲專頁，現開放網路報名中，額滿為止。

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兩岸金門書展由金門縣文化局、海峽出版發行集團、中華民國圖書出版事業協會聯合主辦，福建新華發行集團承辦，福建省出版對外貿易責任公司、麗文文化事業機構共同執行。

文化局長許績鑫說，今年因疫情關係，無法舉辦開幕等大型活動，但仍對新華出版集團給予兩岸書展交流活動的支持和中華民國圖書出版協會長期協助，期許未來有更多元多樣的主題展出。書展期間內全場圖書及文創以85折銷售，歡迎喜好閱讀及藝文的民眾和遊客前往參觀選購。（編輯：陳仁華）1111109