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TCCF創意內容大會開幕 台灣產業潛力無限

2022/11/9 15:27（11/9 15:36 更新）
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2022「TCCF創意內容大會」9日在松山文創園區登場，文化部長李永得（前右4）、法國在台協會主任公孫孟（前左2）、文策院董事長彭俊亨（前左3）與文策院院長李明哲（前右3）出席開幕式，與貴賓合影。中央社記者郭日曉攝 111年11月9日
2022「TCCF創意內容大會」9日在松山文創園區登場，文化部長李永得（前右4）、法國在台協會主任公孫孟（前左2）、文策院董事長彭俊亨（前左3）與文策院院長李明哲（前右3）出席開幕式，與貴賓合影。中央社記者郭日曉攝 111年11月9日
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（中央社記者王寶兒台北9日電）為促進跨國合作與版權交易，2022 TCCF創意內容大會今天開幕，文化部長李永得表示，近年不只國內業主參與熱度高，也因邊境開放，讓他感到「我們的創意內容產業要大爆發了」。

2022 TCCF創意內容大會由文化內容策進院主辦，共分4大單元，包含提案大會、內容交易市場、創新展演及國際趨勢論壇，今天正式開幕。展會期間也分別透過動畫、劇集、長片及金馬創投會議聯名合作等提案專場，媒合各類作品給潛在買家。

李永得致詞表示，台灣是創作自由的國家，相對於其他國家，台灣絕對可以成為華文影視出版的中心，「因為我們完全的自由，創意最需要的就是自由的環境，不被干涉的的權利。」

李永得表示，政府也會全力打造好環境，不管是補助、投資、融資、修改法令、行政調控等，會帶來更多支持與資金。同時政府也修法，讓民間企業投資文創產業更便利。鼓勵創作後，政府與業者共同面對就是通路問題，TCCF就是拓展通路的方法之一。

文策院董事長彭俊亨表示，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸復甦後，文策院積極走向海外，與眾多國際夥伴結盟，包含法國、澳洲、奧地利等國都派出重量級代表來到2022 TCCF現場，內容交易市場也有日本、韓國、新加坡等大型企業來台參展，參展件數突破新高，期許TCCF讓台灣成為「國際在亞洲最好的合作夥伴」。

今年內容交易市場共吸引133間國內外指標性公司、812件參展作品，件數創下歷年新高，並透過5場實體與線上推介會，為開發中的多元題材內容，尋求更多資金與資源合作。

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法國在台協會主任公孫孟致詞表示，近年來，文策院積極搭起台法雙邊合作關係，分別與歐洲最大劇集市場展Series Mania、法國新影像藝術節（New Images Festival）策略聯盟；今年也邀請法國國家電影與動畫中心顧問（CNC）等25名產業人士來台參與TCCF年度盛會，期待未來有更多雙向的交流。

2022 TCCF創意內容大會展期即日起於松山文創園區、台北文創大樓、誠品表演廳登場至13日。（編輯：張芷瑄）1111109

「2022 TCCF創意內容大會」9日上午在台北松山文創園區舉行開幕式，文化部長李永得出席致詞。中央社記者郭日曉攝 111年11月9日
「2022 TCCF創意內容大會」9日上午在台北松山文創園區舉行開幕式，文化部長李永得出席致詞。中央社記者郭日曉攝 111年11月9日
「2022 TCCF創意內容大會」開幕式9日上午在台北松山文創園區舉行，包含文策院董事長彭俊亨（圖）等人皆到場共襄盛舉，並為活動致詞。中央社記者郭日曉攝 111年11月9日
「2022 TCCF創意內容大會」開幕式9日上午在台北松山文創園區舉行，包含文策院董事長彭俊亨（圖）等人皆到場共襄盛舉，並為活動致詞。中央社記者郭日曉攝 111年11月9日
「2022 TCCF創意內容大會」9日上午在台北松山文創園區舉行開幕式，法國在台協會主任公孫孟（圖）出席，並為活動致詞。中央社記者郭日曉攝 111年11月9日
「2022 TCCF創意內容大會」9日上午在台北松山文創園區舉行開幕式，法國在台協會主任公孫孟（圖）出席，並為活動致詞。中央社記者郭日曉攝 111年11月9日
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