北市國翻轉王昭君故事 展現古代版遠距離戀愛

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）台北市立國樂團攜手全民大劇團，推出全新古裝音樂劇「大畫昭君～觀落雁」，邀請吳瑞呈指揮北市國，用音樂與戲劇翻轉古代4大美人之一王昭君出塞的另類傳說，展現古代版遠距離戀愛。

台北市立國樂團今天發布新聞稿表示，音樂劇「大畫昭君～觀落雁」是北市國與全民大劇團推出中國美人系列的第3部古裝音樂劇作品，由張大春作詞、謝念祖編導、李哲藝作曲；黃大煒、孫協志、方宥心、羅美玲、周明宇、林斌與呂紹齊等同台演出。

指揮吳瑞呈表示，這齣音樂劇既參考歷史，又顛覆歷史的故事情節，加上與現代形式國樂團合作，可說是傳統與創新的最佳展現。在音樂部分，除了可以聽到作曲家李哲藝對劇情、歌詞文字與意境、歌曲旋律與音樂鋪排，也可以聽見國樂團在個別樂器及整體樂團的發揮。

編導謝念祖表示，這齣戲以大家熟知的「昭君出塞」為故事背景，講述畫家毛延壽被朝廷徵召協助製作各式哏圖，方便推廣政令；而各方進宮美女為了吸引皇帝注意，無不要求自己的畫像能「美圖秀秀」一番。毛延壽為了生活，只能聽命行事，唯獨對傾心的王昭君，故意將人像「哏圖化」，讓王昭君不被選中。

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謝念祖表示，古代沒有照相技術，嬪妃若想要被皇帝臨幸，就需要「設法」讓自己的畫像好看一點，因此賄賂畫師在西漢是很常見的潛規則。為了讓劇情跟現代有所連結，特別安排把收賄畫圖的行為，比喻為現代「網路哏圖」的製作，讓毛延壽成為中國史上「哏圖」鼻祖，饒富趣味。

台北市立國樂團全新古裝音樂劇「大畫昭君～觀落雁」將於2023年1月6日到8日，連續3天在台北市中山堂中正廳演出4場。（編輯：張雅淨）1111117