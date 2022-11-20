投資扶植優秀電影 高雄人、高雄拍斬獲金馬5獎

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）高雄市政府投資扶植國內優質電影，以「高雄人」為出品人，也推出「高雄拍」獎助計畫，投資獎助電影在第59屆金馬獎共獲5項獎項，且同時囊括劇情長片和短片2項最大獎。

第59屆金馬獎昨晚揭曉得獎名單，由高雄市政府「高雄人」投資的「一家子兒咕咕叫」，一舉拿下最佳劇情片獎，並獲得金馬獎會外賽「國際影評人費比西獎」；演繹劇中無家可歸少年小虎一角的胡智強，獲得最佳新演員獎。

此外，同樣「高雄人」投資」的「咒」，獲得最佳音效獎，導演柯孟融拿下最佳剪輯獎。

導演李念修執導，「高雄拍」獎助作品「講話沒有在聽」，則獲最佳劇情短片獎，謝詞中感謝高雄市政府與「高雄拍」的支持，願意投資電影初期的開發，讓好作品有機會完成。

高雄市長陳其邁今天透過新聞稿恭喜獲獎劇組並表示，市政府支持台灣電影創作，這次「高雄人」和「高雄拍」投資獎助電影，獲得5項金馬獎，同時囊括劇情長片和短片2項最大獎，可見扶植故事內容的重要性。

高雄市副市長史哲說明，高雄市致力扶植台灣影視產業鏈健全發展，包括培育編劇開發原創劇本、資金挹注、拍攝支援、行銷策劃，獎助短片創作和劇集開發，將高雄打造成拍片友善城市。

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高雄市政府文化局表示，市府建立全台第一個單一窗口拍片支援中心，也是第一個將公部門由「補助者」轉變為「投資者」的地方政府；以「高雄人」作為出品人，透過精準的投資眼光，扶植國內優質電影。2012年起推出的短片「高雄拍」獎助計畫，至今恰好滿10年，培養出許多新銳導演。

2022年更加碼推出「高雄劇」影集製作投資（試辦）計畫，每部影集投資金額最高可達新台幣1000萬元，鼓勵開發製作多元原創影集，更鼓勵製作團隊取材高雄、來高雄取景拍攝，展現高雄多元風貌，共同開創台劇新風潮。（編輯：管中維）1111120