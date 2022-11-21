台灣閱讀節嘉年華12月登場 邀海外圖書館員訪台

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（中央社記者王寶兒台北21日電）台灣閱讀節今年邁入第10年，串連民間出版業者、書店及比利時、英國、法國等駐台單位，12月將推出2天的「台灣閱讀節歡樂閱讀嘉年華」，並邀請多名國際圖書館館員來台交流。

台灣閱讀節由教育部委由國家圖書館推動，今天上午舉行活動記者會。教育部次長林騰蛟表示，為推廣閱讀，教育部於民國100年請國家圖書館訂立「全國圖書館發展政策及推動策略」，透過協助各縣市公共圖書館，可看見很好成果，例如公共圖書館在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間發揮重要功能。

林騰蛟說，去年台灣進入三級警戒期間，雖圖書館可能減少實體服務，但卻帶動電子書閱讀風潮，全年借閱冊數達806萬冊，較109年成長122.04%，顯示圖書館穩定心靈的力量，也能看見圖書館未來發展情況；此次則希望台灣閱讀節能建立「讀書、買書、送書」的氛圍，邀請民眾享受閱讀美好。

除12月舉辦的「台灣閱讀節歡樂閱讀嘉年華」市集活動外，今年台灣閱讀節系列活動共逾250場。國圖館長曾淑賢表示，去年台灣閱讀節逾5萬人次參與，今年活動最大特色是第一次辦理國際圖書館海報展，將邀請10國國際圖書館館員訪台，並帶上各館閱讀海報，將會有14張海報展出，增進跨國交流。

11月至12月期間，各縣市公共圖書館也將響應台灣閱讀節推出講座、書展、表演等系列活動，其中新北市、桃園市、台中市等16個縣市公共圖書館，推出80場「小小愛書人」活動，以0至6歲嬰幼兒及家長為對象。

「台灣閱讀節歡樂閱讀嘉年華」市集活動，將於12月3日至4日於中正紀念堂廣場及國圖等地登場。（編輯：陳仁華）1111121