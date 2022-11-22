王琄演出自閉兒母親 「星空男孩」關懷慢飛天使

（中央社記者趙靜瑜台北22日電）故事工廠推出舞台劇Space Boy「星空男孩」，講述慢飛天使自閉兒的故事。今年加入金鐘影后王琄飾演自閉兒母親，故事工廠表示，每賣出一張票券，將捐出票面金額8%給中華民國自閉症基金會。

故事工廠發布新聞稿表示，Space Boy星空男孩講述王琄為了照顧自閉症兒心力交瘁，無意間忽略了另一個孩子，身為媽媽如何讓孩子們共生，陷入兩難。

王琄表示，10年前她拍過第一社福基金會的短片叫做「小華，去哪裡」，「怎麼讓手足之間不要因為這些特殊的狀況而失去愛，這是很大的學習」。

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王琄私下也接觸過「慢飛天使」，「以前會覺得自閉症是少數，表示他們是特殊的，就像一班10人有一個是自閉症孩子，他就很特別，但當現在是10個孩子有5個有深淺不同的自閉傾向，正常不正常就不是用我們現在可以理解的方式去看待，而是尊重另一個族群的產生」。

Space Boy「星空男孩」由呂名堯、王琄、李劭婕、劉桓、陳敬萱、江怡欣、洪晧倫共同主演，12月3、4日在台北親子劇場演出。（編輯：張芷瑄）1111122