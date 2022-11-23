和碩集團創辦人童子賢獲金點最佳設計成就獎

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（中央社記者王寶兒台北23日電）金點設計獎今天公布今年最佳設計成就獎得主，由和碩集團創辦人暨董事長童子賢獲得，期勉設計產業及相關從業人士。童子賢說，設計可貴之處，就在於讓挑戰激盪出一波波漣漪。

童子賢除感謝金點設計獎給予肯定與榮譽，今天也透過台灣設計研究院表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情這些年，走過了非比尋常的日子，無疑也帶來更多未知與課題，但設計的可貴之處，在於不會讓挑戰石沉大海，而會激盪出一波波漣漪，「就像透過設計能創生出許多有趣的解方，將挑戰轉化為更多元、美好的可能。」

金點設計獎每年辦理最佳設計成就獎，表揚長期致力於台灣設計之研究、推廣或實踐，具有卓越或特殊貢獻者，彰顯獲獎者的成就，盼藉典範期勉設計產業及相關從業人士。經金點設計獎評審團遴選，本年度由童子賢獲獎。

童子賢自台北科技大學畢業後，進入宏碁電腦工作，並於1989年與謝偉琦、廖敏雄及徐世昌4人共同創立華碩電腦。在華碩時期，他帶領團隊發展筆記型電腦品牌，從主機板技術服務走向筆電市場，並催生工業設計部門，打造技術與設計感兼具的消費性電子產品。其後華碩筆電不但屢屢登上台灣市占率第一名，更成為全球前10大筆記型電腦品牌。

童子賢在2007年華碩與和碩宣布分家後，進入和碩聯合科技擔任董事長暨總執行長，開始推動OEM及ODM體系改革，以整合研發、設計及製造的多元化服務為導向，在電子產業獨樹一格，產品屢獲國內外設計大獎肯定。和碩近2年陸續以GEISHA智能穿戴、MAGNETO雙螢幕筆電等產品獲得金點設計獎肯定。

評審認為，童子賢從出掌代工事業兵符，到重塑企業品牌價值、以設計奠定核心競爭力，並推動設計力與不同專業整合，創造更多嶄新價值，皆展現獨到的前瞻眼光與策略布局，獲頒最佳設計成就獎，實至名歸。

和碩今年也將以因應後疫情時代工作趨勢的創新設計Kaigio-Cam 360智能視訊會議機，角逐年度最佳設計獎殊榮。（編輯：張芷瑄）1111123