小提琴家約書亞貝爾疫情晨起 為自己拉一段巴赫

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）美國小提琴家約書亞．貝爾在COVID-19疫情期間，音樂廳關閉，也不知道何時恢復，他今天在抵台記者會說，那段時間每天起床都拉一段巴赫，「不是為了音樂會，而是為了自己」。

小提琴家約書亞．貝爾（Joshua Bell，另譯：約夏．貝爾）表示，那段時光是最艱難的時光，也是最特別的時光，「我不知道自己何時會回到舞台，但我現在覺得，有一段時光可以不要那麼多旅行，跟自己獨處，消化音樂，其實收穫很多」。

約書亞．貝爾1967年出生於美國，從小就是音樂神童，17歲就登上紐約卡內基音樂廳演出，自此征服美國樂壇，至今每年音樂會演出超過200場以上。2011年起他接任英國知名室內樂團聖馬丁學院管絃樂團音樂總監至今，帶著樂團領奏與協奏，證明音樂實力。

約書亞．貝爾表示，這次訪台音樂會曲目就像是「推介菜單」（Tasting Menu），裡面有他最喜歡的舒伯特與貝多芬，再加上20世紀的音樂家布洛赫與拉威爾，「希望讓樂迷都可以遍嘗許多不同時代、不同作曲家的音樂」。

約書亞．貝爾表示，他並不認為好的音樂會曲目安排是整場貝多芬或是布拉姆斯，「就像我覺得好吃的菜不是烤鴨四吃或是整桌盛宴都是鴨子，我喜歡有海鮮，有鴨，有湯品與甜點，讓品嘗的人都可以感受到不同的滋味」。約夏．貝爾說，他喜歡同一晚讓樂迷感受到不一樣的音樂。

這次與約書亞．貝爾合作的鋼琴家彼得．杜根（Peter Dugan），在美國享譽盛名，同時也是電台主持人，他除了演奏之外，也邀請全美國學音樂的青少年上節目，邊演奏邊對話。

約書亞．貝爾補充表示，現在這些上過彼得．杜根節目的青少年音樂家，回到家鄉都變成英雄，「我很希望不只是體育界或是娛樂界可以被追星，古典音樂也應該可以有自己的明星」。

約書亞．貝爾目前演奏的琴是1713年、義大利製琴名家史特拉底瓦里在技術純熟的黃金時期所製造的「修伯曼」（Hubermann），又名「吉普森」（Gibson），價值超過2000萬美元。

約書亞．貝爾說：「我只有見到這把琴5秒鐘，就對這把琴一見鍾情。」他表示，這把琴除了穿透性強之外，它可以演奏不同時期的音樂而且展現不同的音色，「這次我也帶了這把琴來為台灣樂迷演奏，而且我繼續在跟這把琴戀愛著」。

約書亞．貝爾小提琴會獨奏會將於11月26日在台北國家音樂廳，27日在高雄衛武營音樂廳演出。（編輯：管中維）1111125