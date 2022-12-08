伊莉莎白鋼琴大賽冠軍 吉爾特伯格帶來雙協奏曲

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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）比利時伊莉莎白國際鋼琴大賽冠軍鋼琴家吉爾特伯格將再度訪台，帶來拉赫曼尼諾夫「第二號鋼琴協奏曲」及普羅柯菲夫「第三號鋼琴協奏曲」，雙協奏曲將在同場音樂會中展現，分量吃重。

新象藝術發布新聞稿表示，鋼琴家鮑里斯．吉爾特伯格（Boris Giltburg）音樂會將帶來兩首俄羅斯樂派經典鋼琴協奏曲。吉爾特伯格曾表示，他出生於俄羅斯，但很小就舉家遷居以色列，即使如此，俄羅斯文化、語言甚至文學與音樂仍然貼近他的心。

吉爾特伯格1984年出生於莫斯科，從曾祖母、祖母到母親都是鋼琴老師，吉爾特伯格由母親啟蒙，後與知名鋼琴家暨教育家阿里．瓦迪（Arie Vardi）學習鋼琴。

吉爾特伯格於2011年拿到魯賓斯坦國際鋼琴大賽第2名及最佳協奏曲獎；2013年拿到伊莉莎白國際鋼琴大賽冠軍，從此朝職業音樂家生涯邁進。

吉爾特伯格說，當他還是小孩的時候，「比賽只是純粹的樂趣，你沒有什麼需要害怕，沒有什麼可以失去的。」但是年齡越大，參加比賽的責任就越重，「我很慶幸我的大賽生涯在伊莉莎白國際鋼琴大賽止步。」

新象藝術總監樊曼儂表示，多年來新象藝術從不吝嗇發掘新的音樂家，吉爾特伯格就是其中之一，「他2013年在伊莉莎白國際鋼琴大賽決賽時，演出拉赫曼尼諾夫『第三號鋼琴協奏曲』，不但能量爆發，神采飛揚，遊刃有餘，他徹底發揮音樂家與觀眾直接的共振，成為我想邀請他訪台的原因。」

吉爾特伯格身形不高大，可是彈奏出來的力量非常巨大，樊曼儂表示，後來吉爾特伯格開始改編樂曲，將蕭斯塔科維契的「弦樂四重奏」改編給鋼琴演奏，專輯榮獲法國金音叉獎，深具啟發性，「同是音樂人，特別心有戚戚焉。」

力晶2023藝文饗宴「吉爾特伯格之拉二．普三－鋼琴雙協奏之夜」音樂會將於明年1月9日演出，由莊文貞指揮長榮交響樂團，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1111208