台灣動畫結合科幻武俠 擠進ATF官方提案競賽決選

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（中央社記者侯姿瑩新加坡9日專電）文策院攜手業者前進新加坡亞洲電視論壇暨市場展，其中台灣科幻武俠動畫「毒蘋」入選官方動畫提案競賽決選。導演連俊傑表示，雖最後未獲獎，但這是很好的曝光機會，盼能找到合作夥伴。

亞洲電視論壇暨市場展（ATF）7日至9日在新加坡金沙會議展覽中心舉行，吸引多國參展，除了台灣，還有韓國、日本、地主國新加坡等。

台灣科幻武俠動畫「毒蘋」（Poison Apple）入選這次大會官方動畫提案競賽（ATF Animation Pitch），與來自日本、菲律賓、土耳其等國的提案一同角逐首獎，爭取投資機會。決選結果今天出爐，由土耳其的提案獲獎。

「毒蘋」導演連俊傑接受中央社記者訪問時表示，很開心進入決選，雖然沒有得獎，但還是覺得這是很好的曝光機會，希望作品讓更多人看到。

他透露，在ATF期間，有機會與歐美的串流平台、娛樂製作公司洽談，他們對這個企畫都非常有興趣，後續仍需進一步聯絡接洽；希望這次接觸後，有機會可以啟動這個案子。

連俊傑同時也擔任負責動畫原創內容開發的連想有限公司負責人兼導演。談及「毒蘋」創作概念，他說：「我們想做一個功夫武俠版的白雪公主。」

他指出，這個「白雪公主」是一個超級人工智慧，被創造是為了操作終極兵器，搭配7個退役戰士。整個故事圍繞這個人工智慧角色，雖然是因為武器而被創造出來，但後來開始有了自我意識，學會人類的感情，「找到對善惡的價值，重新找到自己生命的意義」。

故事有很多動作武打，連俊傑說，希望創作科幻與武俠結合的新類型，「把科幻跟武俠結合在一起會是一個嶄新的不同視覺，而且結合東方美學，我們覺得會滿特別」。

他表示，東方元素讓這個作品有獨特的視覺風格，但故事主軸是了解自己的價值，打敗宿命，重新找到自己的定位，這是全世界都可以懂的故事。

根據規劃，故事共有26集，將分成三部曲。連俊傑透露，第一季8集的劇本已完成，目前在等資金到位，「希望可以盡快開始」。

為協助台灣影視作品前進國際市場，文化內容策進院籌劃ATF台灣館，文策院院長李明哲先前受訪表示，這次台灣館參展業者比以往多，有30多家實體參展，近20家線上參展，共展示將近300部作品，比過往增加30%以上，內容類型多元，涵蓋電影、電視劇、紀錄片及動畫等。

李明哲指出，ATF是亞洲很重要的內容產業活動，文策院與業者一起來到ATF，希望讓台灣好的內容找到合作對象，也期盼把國際合作帶回台灣。（編輯：陳惠珍）1111209