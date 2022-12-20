台日世界唯二木造百年監獄簽交流協定 提升觀光效益

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）國定古蹟嘉義舊監獄與日本網走監獄博物館，為世界唯二木造百年珍貴遺產，雙方今天以視訊簽署友好交流協定，未來相互推動地方觀光行銷，讓民眾理解獄政歷史文化，提升雙方觀光效益。

嘉義舊監獄與日本北海道網走監獄博物館，今天在嘉義舊監獄第一工場舉辦推動友好交流協定簽署儀式，在法務部長蔡清祥見證下，由嘉義監獄典獄長吳永杉與日本公益財團法人網走監獄保存財團理事長北野清丸以視訊簽署方式進行，今年適逢舊嘉監啟用百年，台日簽訂友好協定意義非凡。

蔡清祥致詞表示，嘉義舊監獄於1922年啟用，整個建築群保存完整，不僅是國定古蹟，也是國家重要文化財；嘉義市去年舉辦台灣設計展，舊嘉監搖身一變為時尚的青年旅舍，吸引民眾目光，期間更有逾5萬人次到場參與，可見舊嘉監深具觀光潛能。

蔡清祥指出，舊嘉監在未來永續經營上，都應與民眾的日常生活、集體記憶有更深刻的連結，而舊嘉監能夠保存下來，與民間力量有很大關係，因此將融入地方文化，結合民間力量，發揮教育下一代的功能，非常重要。

北野清丸透過翻譯指出，雙方簽署推動友好交流協定，可以加深台日之間的交流，也希望藉由全世界屈指可數的監獄博物館，促進具有學術意義的觀光活動。

到場見證的嘉義市長黃敏惠指出，藉由台日簽署友好交流協定，雙方展開友好互動吸取成功經營經驗，並將嘉義市文化特色融入舊嘉監後續規劃，打造舊嘉監為獄政博物館，指日可待。

嘉義監獄表示，網走監獄位於日本北海道，與嘉義舊監獄一樣都是木造建築且具有百年的歷史，這2座監獄都是採用「賓夕凡尼亞制」監獄建築形式，建築特色是放射型的建築設計。

嘉義監獄指出，目前全世界僅有嘉義舊監獄及日本網走監獄保留這類形式的建築，可以說是世界上唯二珍貴遺產，共同承載矯正歷史軌跡紀錄，彌足珍貴。（編輯：陳仁華）1111220