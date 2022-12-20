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「如夢之夢」重返台灣舞台 全劇8小時魅力不減

2022/12/20 20:17（12/20 21:16 更新）
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舞台劇「如夢之夢」首創環繞式的「蓮花池」劇場，將觀眾席置於中央，舞台則環繞觀眾席搭建，演員在觀眾四周演出。（表演工作坊提供、郭延冰攝影）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月20日
舞台劇「如夢之夢」首創環繞式的「蓮花池」劇場，將觀眾席置於中央，舞台則環繞觀眾席搭建，演員在觀眾四周演出。（表演工作坊提供、郭延冰攝影）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月20日
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（中央社記者葉冠吟台北20日電）劇場導演賴聲川創作、長達8小時的經典舞台劇「如夢之夢」月底重返台灣，今天開放媒體探班。賴聲川指出，這部戲就是從台灣出發，征服各個華人地區，能回台灣演出特別驕傲。

「如夢之夢」最初誕生於2000年，表演工作坊創始人賴聲川在國立台北藝術大學首演，之後陸續巡迴香港、新加坡、中國等地演出，並首創環繞式的「蓮花池」劇場，將觀眾席置於中央，舞台則環繞觀眾席搭建，演員在觀眾四周演出。

賴聲川說全劇達8小時，是因故事從「在一個故事裡，有人做了一個夢；在那個夢裡，有人說了一個故事」開始，串來串去，場景穿越民國初年到現代的上海、北京、諾曼第、台北及巴黎等大城市，並從主角的生命末端開始，探索從生到死，從痛苦到解脫的可能性。

本次演員卡司集結莫子儀、蕭艾、屈中恆、簡嫚書、徐堰鈴、樊光耀、張本渝等30名劇場實力派演員，聯合演出上百個角色。

今年能重返台灣演出，賴聲川有感而發說：「我覺得這部戲就是從台灣出發，征服各個華人地區，能回來台灣特別驕傲」，也希望藉此機會帶給劇場界更多刺激，「像『如夢之夢』時長8小時，背景和演員如此複雜的戲，都能活下去，還能繼續演了，台灣這麼棒、這麼自由，創作就該天馬行空」。

賴聲川也說，觀眾無需有負擔或做功課，來看戲就好，他舉2013年北京版「如夢之夢」，找來中國知名演員胡歌和李宇春演出，當時許多觀眾買票是為了偶像，沒想到戲那麼長，「結果偶像只出現2小時，他們依舊很喜歡、專注在故事中，這就是我們能繼續演出的理由」。

此外，將與胡歌飾演同角色「5號病人」的金馬影帝莫子儀也透露，當年「如夢之夢」在北藝大首演時，自己還是學生，擔任舞台組工作人員，當時自己年輕氣盛，不知道為何會著迷這部戲，年紀漸長後終於能體會。

「活到現在覺得，人生好像會不自覺地重複，甚至過去沒處理好的課題，十幾年後還是會再碰到，才知道我當時沒好好處理，現在必須好好面對」，莫子儀說，這就是「如夢之夢」的魅力，不過身為演員的他最大的挑戰是要把體力與專注力維持好，畢竟要一天連演8小時。

舞台劇「如夢之夢」將於今年12月27日到2023年1月7日，在台北國家戲劇院演出。（編輯：張芷瑄）1111220

劇場導演賴聲川（左4）創作、長達8小時的經典舞台劇「如夢之夢」月底重返台灣演出，集結實力派演員莫子儀（左起）、簡嫚書、張本渝、屈中恆（右起）、樊光耀、蕭艾參演。（表演工作坊提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月20日
劇場導演賴聲川（左4）創作、長達8小時的經典舞台劇「如夢之夢」月底重返台灣演出，集結實力派演員莫子儀（左起）、簡嫚書、張本渝、屈中恆（右起）、樊光耀、蕭艾參演。（表演工作坊提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月20日
#賴聲川
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