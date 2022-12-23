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文總除夕節目WE ARE 吳姍儒挑主持大梁

2022/12/23 14:32（12/23 15:06 更新）
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曾獲金鐘獎最佳主持人的Sandy吳姍儒，將擔任文總在2023年1月21日播出的除夕夜特別節目「WE ARE我們的除夕夜」主持人。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月23日
曾獲金鐘獎最佳主持人的Sandy吳姍儒，將擔任文總在2023年1月21日播出的除夕夜特別節目「WE ARE我們的除夕夜」主持人。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月23日
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（中央社記者王寶兒台北23日電）文總將在除夕夜推出特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，並由曾獲金鐘獎最佳主持人的Sandy吳姍儒擔綱主持人，陪觀眾守歲。

吳姍儒今天透過中華文化總會發布的新聞稿表示，對於接下主持棒，她直覺的念頭就是We are celebrated（意即我們共同被慶賀、祝福），希望在歲末年終，觀眾能透過她的主持來收看這個節目，一起感受愛、關懷、友誼、親情等美好。

吳姍儒曾以綜藝談話節目「小明星大跟班」獲得第51屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，3年後再以益智節目「一呼百應」拿下第54屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，去年又以實境談話節目「36題愛上你」獲得第56屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。

文總今天表示，「WE ARE我們的除夕夜」將透過涵蓋17段節目、8大主題的4小時內容，帶領觀眾回顧過去一年，展望新的一年。

「WE ARE我們的除夕夜」將於2023年1月21日晚上8時播出，播出頻道涵蓋無線及有線電視、網路與OTT平台。（編輯：張芷瑄）1111223

#Sandy吳姍儒
#文化總會
#第54屆金鐘獎
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