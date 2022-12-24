新加坡青年投身出版繁體書 盼牽起星台港文學交流

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新加坡青年汪來昇（左）與夥伴們一同創立「新文潮出版社」，主要出版繁體書，盼牽起星、台、港之間的文學交流。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年12月24日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電）雖然新加坡華文主要使用簡體字，不過這裡有一群中文系畢業的星國青年，因對文學的熱愛而投身出版業，特別的是，他們主要出版繁體書，盼牽起星、台、港之間的文化交流。

30多歲的汪來昇與夥伴們自2012年創立新文潮文學社，直到2020年正式註冊「新文潮出版社」，以出版繁體中文書籍為主。

談及出版繁體書籍的緣由，新文潮出版社總編輯汪來昇接受中央社記者專訪時表示，他跟團隊夥伴們都是中文系畢業，早期接觸文學，「大部分的文學養分都是從台灣、香港來的」，出版繁體書是自然而然。

同時也希望藉此將新加坡文學推廣到台灣、香港，汪來昇指出，新加坡自21世紀以來，文學輸出及在華語圈的影響力不及70、80年代時期，「我覺得我們要進行比較主動的雙向交流」。

雖然新加坡華文多使用簡體字，但汪來昇表示，他們主要針對25至45歲的讀者群，對這些目標族群來說，閱讀繁體字不是大問題。

以新文潮出版社近期出版的暢銷書「我獅城，我街道」為例，他說，對新加坡25至45歲的華文讀者而言，只要內容夠接地氣、能引起共鳴，「簡、繁都不是問題」。

「我獅城，我街道」是受到「我香港，我街道」、「我台北，我街道」啟發而產生的作品，透過新加坡3個世代、26位作家以散文及詩，刻畫獅城的過去、現在與未來。

汪來昇觀察，當地不缺以英文記錄新加坡的作品，但似乎還沒看到以文學角度挖掘新加坡歷史並集結成書的華文作品，想藉這個機會以華文敘事、訴說新加坡的街道故事，「讓新加坡、港、台這三座島嶼城市，重新找到文學、文化與人文的互通性與連結」。

「新加坡的故事都埋得很深」，他透露，在徵稿過程中，也對自己生長的土地有更多認識。

他舉例，新加坡市中心的讚美廣場旁邊有個小門，雖然走過無數次，但從未停下腳步閱讀解說牌的說明，直到最近才知道，原來以前常有人把棄嬰丟在那座位於教堂旁邊的小門，交由修女領養。這讓他深深感到，「新加坡還有太多故事可以繼續挖掘」。

除了出版文學作品，汪來昇與其他3個夥伴們共同經營的「海風書屋」也在去年開幕營運，原本的線上書店轉為實體經營。

對於選在疫情期間開書店的原因，汪來昇表示，疫情發生後有太多負面新聞，所以希望可以做些正面、積極的事情。他與夥伴們就決定勇於追求夢想，陸續辭掉各自原本的工作，全心投入文創事業。

汪來昇強調，出版才是主要業務，必須有資源來維持書店空間，讓作者、讀者及文化工作者能聚集在這樣的開放空間。因此，在新文潮出版社同一層樓，劃出一個空間做為海風書屋。

展望2023年，經營團隊成員之一的洪均榮表示，翻譯將是重點之一，包括將新加坡英文作品翻譯成華文，在港、台發行，同時也會跨足文創商品。

洪均榮與汪來昇預計1月造訪台灣，希望與台灣夥伴洽談文創內容、品牌合作的可能性。

他們也會帶著「我獅城，我街道」登台，透過多場分享會與台灣讀者交流並介紹新加坡的人文地圖。（編輯：陳惠珍）1111224