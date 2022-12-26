作家肆一跨界策愛情展 從展間體驗心動到心碎

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作家肆一與時藝多媒體跨界聯合策展「About Love 聽．說愛情展 ft.肆一」，展覽共規劃6大區，其中「愛情結束」區特別打造「螢光發洩區」，讓觀眾可以在空間內無所顧忌的自由塗鴉書寫。（時藝多媒體提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月26日

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（中央社記者王寶兒台北26日電）作家肆一曾以作品「可不可以，你也剛好喜歡我」改編同名電影，在「About Love 聽．說愛情展 ft.肆一」展中，他以文字探討心動到心碎的片刻，另設全黑臥室，讓人拿夜光筆抒發失戀情緒。

肆一過去曾推出包含「想念，卻不想見的人」、「那些再與你無關的幸福」等代表作，作品累計銷售近110萬冊。另外也會參與歌詞創作，如歌手孫盛希演唱的「是他不配」、丁噹「你是心動的理由」、王心凌「遠在眼前的你」等曲。

時藝多媒體透過新聞稿表示，今年是肆一出道10週年，邀請肆一跨界聯合策展「About Love 聽．說愛情展 ft.肆一」，以人們愛情中各階段的歷程為展覽主軸，結合肆一的文字，打造愛情體驗特展。

展覽共規劃6大區，分別為「相遇」、「曖昧」、「告白」、「愛情初始」、「愛情結束」、「珍惜自己+肆一專區」。透過裝置或是互動體驗的設計，讓人能回味戀情不同階段。

例如在「相遇」區，展區設有多條紅線，可讓民眾自行選擇由哪一扇門進入下一區；而「愛情初始」區，則透過「名為愛情的樹」、「影子文字牆」、身處狹縫中的「特殊閱讀體驗」、與緣圈合作的「戀愛占卜」等各種互動設計，體驗戀愛時的美好與悸動，另設有「戀愛特質票選」，探討多數人心中憧憬的愛情關係需具備哪些特質。

而「愛情結束」區，展場則在其中設有「螢光發洩區」讓人釋放悲憤、不滿或不甘，打造一間全黑的臥室，擺設代表雙人回憶的傢俱，現場提供夜光筆，讓觀眾在牆上、地上甚至雙人床上，都可以無所顧忌的自由塗鴉書寫，徹底宣洩情緒。

「About Love 聽．說愛情展 ft.肆一」即日起於華山1914文創產業園區東2D館展出至2023年4月9日。（編輯：張雅淨）1111226