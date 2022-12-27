融合東西方元素 藝術家蔡贇驊個展看浮生

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旅英華人藝術家 Jacky Tsai（蔡贇驊）在台灣舉辦分段式展覽「浮生」，下篇「浮生－重生」即日起在TAO ART登場，透過展出向觀眾傳遞藝術家背景、理念所碰撞出的火花。中央社記者裴禛攝 111年12月27日

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（中央社記者王寶兒台北27日電）在雕塑中將西方女神雅典娜結合東方神明觀世音，或是在畫作中將東方神佛融入骷髏頭，旅英華人藝術家蔡贇驊（Jacky Tsai）於台灣舉辦首檔個展，以「浮生」為母題，展現跨越東西方文化的作品。

蔡贇驊生於中國上海，現居住於倫敦。他曾在中國美術學院攻讀文學學士學位，之後便前往倫敦中央聖馬丁學院學習，並曾於倫敦、莫斯科、香港、紐約和吉隆坡等地舉辦大型展覽。

蔡贇驊的創作主題橫跨繪畫、雕塑、裝置、絲網印刷版畫等領域。他近年不斷嘗試以中國傳統藝術技巧如漆雕、彩瓷和「蘇繡」中的絲綢刺繡創作作品。

例如此次於TAO ART藝術空間舉辦的「浮生」個展，分別有「浮生－狂想曲」上篇展覽及「浮生－重生」下篇展覽，在「狂想曲」展期間，就展出漆雕作品「文化衝突」、「金色許願樹」和「星球大戰」。

TAO ART創辦人陳薇捷透過新聞稿表示，蔡贇驊享受不同文化間衝擊所帶來的火花，且擅長利用普普文化的觀點詮釋心中嚮往的中國古典美學，這也是TAO ART首次嘗試以上下篇章開啟展覽，期待看見空間更多可能性。

現正展出的「浮生－重生」下篇展覽，呈現蔡贇驊鑽研十餘年的骷髏視覺，在他的創作中，骷髏如化身為收納多樣文化內涵的寶盒。例如展中展出的「敦煌骷髏」、「庇護所骷髏」等作以撲克牌中的「鬼牌」為邊框，本為空洞的骷髏頭內部，填滿不同視覺意象，像「敦煌骷髏」就充斥東方神佛、鮮豔的祥雲瑞彩，衝突感十足。

除畫作外，「浮生－重生」下篇展覽也展出融合雅典娜及觀世音的雕塑，並納入蔡贇驊於2021年推出的NFT作品「中式鮮花骷髏」，「中式鮮花骷髏」曾於蘇富比策劃的Metaverse專場上創下最高價的亞洲藝術家拍賣紀錄，成交價逾30萬美元（約新台幣920萬元）。

蔡贇驊台灣個展「浮生－重生」即日起於台北TAO ART 展出至2023年1月14日。（編輯：張芷瑄）1111227

旅英華人藝術家 Jacky Tsai（蔡贇驊）在台分段式個展「浮生」推出下篇「浮生－重生」，自即日起展出至2023年1月14日，聚焦Jacky Tsai鑽研多年的「骷髏」視覺。中央社記者裴禛攝 111年12月27日