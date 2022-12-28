台灣品牌團隊6團獲選 打造文化國家隊

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）112年度文化部台灣品牌團隊計畫補助名單揭曉，包含雲門文化藝術基金會、擊樂文教基金會、紙風車劇團、優人文化藝術基金會、唐美雲歌仔戲團及明華園戲劇團，補助總金額為1億800萬元。

文化部今天發布新聞稿表示，112年度台灣品牌團隊計畫，核定補助雲門文化藝術基金會新台幣3700萬元、擊樂文教基金會1700萬元、紙風車劇團1700萬元、優人文化藝術基金會1250萬元、唐美雲歌仔戲團1300萬元及明華園戲劇團1150萬元。

其中雲門文化藝術基金會邁向創立50週年，除繼續擴大在地深耕能量，隨著國際邊境開放的腳步，努力安排國際巡演行程，為重返國際舞台蓄勢待發。擊樂文教基金會以植基台灣的藝術語彙，融合傳統與現代，向世界展現台灣作為打擊樂發展重鎮的深厚實力。

紙風車劇團秉持陪伴孩子藝文第一哩路的核心理念，持續散播歡笑，也規劃將來自台灣的溫暖與歡樂傳遞到國際。優人文化藝術基金會在疫情前後透過靜心訓練、擊鼓及藝術連結，不但成就獨特的表演美學，更以藝術為台灣社會帶來安定的力量。

唐美雲歌仔戲團茁壯精進，帶領傳統歌仔戲走進當代劇場，藉由戲曲之美拓展觀眾視野，更邁向國際殿堂；明華園戲劇團除延續經典傳承外，更將推出虛擬歌仔戲體驗，吸引年輕世代進入傳統藝術的元宇宙。

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文化部指出，歷經長達3年的疫情衝擊，6個品牌團隊都展現出台灣表演藝術強韌的生命力，以藝抗疫，挺過疫情難關，穩健營運至今。疫後品牌團隊都積極規劃疫後國內外展演活動，文化部及評審委員都給予高度肯定。

台灣品牌團隊計畫自民國102年起推動迄今已屆10年，112年將邁入下一個10年，文化部表示將會持續協助演藝團隊打造優質台灣表演藝術，發揮藝文扎根的文化影響力，鼓勵團隊展現多元藝術型態，形塑台灣當代表演藝術風格，提升國家文化競爭力。（編輯：張芷瑄）1111228