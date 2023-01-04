美秀集團打頭陣 現身影片邀民眾看文總WE ARE

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中華文化總會8日將錄製年節特別節目「WE ARE我們的除夕夜」主要段落，樂團「美秀集團」也將參演，他們4日現身文總首支宣傳影片，向觀眾喊話別錯過這場精彩跨界共演。（中華文化總會提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月4日

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（中央社記者王寶兒台北4日電）文總將於8日前往台北流行音樂中心錄製「WE ARE我們的除夕夜」特別節目主要段落，將參與演出的樂團美秀集團，今天則現身文總首支宣傳影片，邀請觀眾收看節目。

美秀集團此次將在「WE ARE我們的除夕夜」中和灣聲樂團跨界演出。中華文化總會今天在社群平台分享WE ARE宣傳影片，邀請美秀集團主唱兼吉他手狗柏、吉他手修齊、鍵盤手冠佑、鼓手鍾錡以及貝斯手婷文共5名團員亮相，並向觀眾喊話：「最強跨界共演，千萬別錯過！」

文總表示，宣傳影片拍攝地點位於台灣電力公司電力修護處的廠房，該處負責全台灣各電廠發電機組歲修工作，電力修護處的相關工場，主要功能是提供無法現場維修之大型設備的後勤加工修護工作。

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WE ARE是文總以跨界共演、世代共賞為目標推出的除夕夜節目，除美秀集團、灣聲樂團外，也包含滅火器樂團、萬芳、熊仔、陳芳語、雲門舞集、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場等近30組團隊參與，完整節目將在21日晚間8至12時播出。

WE ARE播出將涵蓋無線及有線電視、以及網路與OTT平台，電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台Taiwan Plus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTube、Facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲等同步聯播。（編輯：陳政偉）1120104