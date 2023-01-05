全民大劇團攜手北市國 昭君出塞當代新解

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）全民大劇團攜手台北市立國樂團推出「大畫昭君～觀落雁」音樂劇，為歷史人物王昭君出塞提出當代新解。編導謝念祖說，劇中畫匠毛延壽透過作畫，王昭君以作曲，穿越時空圓滿了情感交流。

「大畫昭君～觀落雁」音樂劇劇情圍繞在毛延壽與王昭君的戀情，從歷史的頭號冤家顛覆成為初戀情人，許下終身承諾的兩人，卻為國犧牲被迫分離。全民大劇團今天在中山堂中正廳舉辦彩排記者會，飾演毛延壽的男主角孫協志表示，「每次演到最後，總希望真的可以扭轉歷史。」

其他主演包括搖滾歌手黃大煒首次挑戰歷史劇，飾演漢朝外族匈奴首領單于，儼然是古代的搖滾客；飾演王昭君的方宥心一套衣服至少有6件，她說：「前幾天寒流來，大家排練完卻是滿身汗。」

「大畫昭君～觀落雁」是全民大劇團顛覆中國4大美人的第3部作品，以大家熟知的「昭君出塞」為主軸出發，由吳瑞呈指揮北市國現場演奏，歌曲中的唱詞由知名作家張大春創作、李哲藝作曲。除了黃大煒、孫協志與方宥心之外，還有羅美玲、周明宇、林斌、呂紹齊、胖球及張城熙等同台演出。

謝念祖表示，全民大劇團的特色之一在於把最新時事放進戲中，「歷史與現代一定互有連結，我們放進時事，會更貼近觀眾。」今天的彩排記者會劇情就加入最新的「發6000元給民眾」、「內閣是否總辭」等火熱時事，也讓觀眾會心一笑。

「大畫昭君～觀落雁」音樂劇將從1月6日起到8日演出，地點在台北市中山堂中正廳。（編輯：張雅淨）1120105