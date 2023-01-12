施振榮：文化部應補助員工福利禮券 活絡藝文巿場

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（中央社記者吳家豪台北12日電）為活絡台灣藝文巿場，宏碁集團創辦人施振榮今天呼籲，文化部應研擬補助「員工福利藝文禮券」，用於鼓勵組織機構或員工加碼藝文消費，藉此擴大台灣藝文消費巿場，並為藝文界建立一個生生不息的新機制。

為促進上市上櫃企業支持文化發展，文化部經與金管會、證券交易所協調，9日召開記者會宣布將「企業促進文化發展」明確納入「我國永續發展實踐範疇」，預估2024年企業贊助支持國內藝文發展規模將達新台幣80億元。

施振榮除了表態支持相關政策外，今天也透過新聞稿向政府喊話。他呼籲，文化部應該盡快研擬「員工福利藝文禮券」的補助辦法，可先邀集企業福委會代表與藝文團體代表，一同商議如何有效促進台灣的藝文消費巿場，讓政府與企業、員工、藝文團體能攜手共創價值，並建立一個相對利益平衡的新機制。

施振榮表示，巿場等於票房，是藝文團體能否生生不息的關鍵。為了替藝文團體創造巿場，建議文化部從提供藝文禮券的補助著手，由文化部規劃預算，鼓勵企業或福委會投入藝文消費，給予10%到20%的補助；至於補貼的藝文消費項目，文化部可進一步討論後再擬定相關辦法。

他指出，一旦文化部相關政策出爐，建議藝文團體也應針對藝文消費提出折扣誘因，吸引企業員工投入藝文消費，同時也可以讓原本預算具有擴大效益。

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施振榮表示，以往企業福委會每年都有很多預算，不知道要如何滿足員工不同的喜好，常常以旅遊或發放百貨公司、量販店等各種禮券讓員工選擇。藉由這項政策的鼓勵，未來多了藝文禮券的選擇，相信企業福委會與員工會將更多資源投注在藝文消費，讓藝文團體的發展不用再只靠企業公益預算的支持。

他認為，在這項政策推動下，可以培養更多欣賞藝文的人；對藝文團體來說，欣賞藝文的消費者愈多，不僅可以創造更大的藝文巿場，提高藝文創作的收入，表演者的成就感也會更高，有利台灣藝文生態的長遠發展。（編輯：翟思嘉）1120112