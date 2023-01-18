台灣漫畫家前進安古蘭 日安焦慮列全球新銳作家

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第50屆法國安古蘭國際漫畫節即將登場，將隨團參與台灣館活動的漫畫家行前也透過簽繪彼此交流。圖為漫畫家周見信（左起）、日安焦慮、韋蘺若明、Eli Lin依萊、小峱峱、海豹、牛Niu合影。（文策院提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月18日

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（中央社記者王寶兒台北18日電）第50屆法國安古蘭國際漫畫節將於26日登場，台灣漫畫家今年表現亮眼，漫畫家日安焦慮名列全球10名新銳作家特展，漫畫家Eli LIN依萊、牛Niu、海豹、Meow5/喵5則入選數位競賽前10強。

文化內容策進院今天下午舉辦第50屆法國安古蘭漫畫節台灣館行前記者會，今年台灣館由大塊文化董事長郝明義策展，將以Stories Ahead：Taiwan Comics Now為主題，規劃Manga City及國際版權中心為2大展出區。日安焦慮（本名：丁柏晏）、依萊、牛、海豹也將隨團參展。

日安焦慮今天接受中央社記者訪問表示，知道自己入選新銳作家特展時很意外，不過因為是和來自世界各地的創作者競爭，「有個台灣出現，我自己覺得滿高興。」

日安焦慮曾在2019年於安古蘭駐村創作，他笑說，此次再度前往，心情截然不同，展中將展出他在法國出版作品「世界邊緣之旅」的8張原稿。同時他也將於展會期間與出版社努力行銷全新作品「2073年的電子玩具」的版權外譯。

依萊去年曾以作品「荷包蛋」入選FIBD Challenge數位競賽10強，今年則以作品Le créateur再度入選，以漫畫為基礎，結合動畫，描繪一名畫家利用望遠鏡窺視他人生活並以此創作。依萊分享，過去所學就是動畫，如今參加FIBD Challenge數位競賽，已是每年給自己的固定挑戰。

將隨團前往參展的漫畫家，還包含以「來自清水的孩子」獲得2021台北國際書展大獎「兒童及青少年獎」首獎的周見信、以「送葬協奏曲」獲得2020日本國際漫畫賞金賞的韋蘺若明、以「守娘」獲得2020金漫新人獎的小峱峱、以「獅子藏匿的書屋」獲得2021金漫大獎的小島，以及以「1661國姓來襲」獲2018金漫獎年度漫畫獎的李隆杰。

Manga City展區中，均可見隨團參展漫畫家作品，而Manga City將包含108部漫畫文本的推薦漫畫區、涵蓋8名重點創作者的推薦創作者專區、介紹台灣漫畫的影音展示區；國際版權中心部分，則包含周見信「來自清水的孩子」、李隆杰「1661國姓來襲」及小島「獅子藏匿的書屋」等作，將在展會期間推出法語版本。

文策院副院長張文櫻表示，台漫在法國市場的授權占比近年不斷成長，更有法國出版社直接與台灣創作者合作開發全新內容，顯見台灣作品題材與畫風極具法國市場潛力。

文化部人文及出版司副司長朱砡瑩表示，台漫在國際市場正逐漸崛起，未來將借鏡日本與韓國的發展經驗，協助投入資源。（編輯：張雅淨）1120118