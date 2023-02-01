更多編輯台推薦新聞：
AI音訊工具淪deepfake幫凶 網友借名人聲音罵髒話
科技

AI音訊工具淪deepfake幫凶 網友借名人聲音罵髒話

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 無光害下肉眼就能看見
生活

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 無光害下肉眼就能看見

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

乙未抗日台南戰場調查 建構歷史場域及抵抗事蹟

2023/2/1 15:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市政府文化局今天宣布完成「乙未抗日台南戰事場域及史蹟調查」，透過走訪古戰場及訪談耆老，建構已湮沒在歲月中的歷史場域及抵抗事蹟。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，日本1895年將台灣納入殖民地，台灣各地爆發激烈抗日事件，俗稱乙未抗日，台南也有許多地方鄉勇群起抵抗，文化局委託台南市文化協會透過田野調查走訪古戰場及訪談耆老，完成「乙未抗日台南戰事場域及史蹟調查」。

調查指出，1894年甲午戰爭清廷戰敗，1895年5月割讓台灣，日本組台灣總督府，日軍5月登陸澳底，6月在台北宣布始政，派軍南下掃蕩台灣各地反抗武力，但從桃園、新竹、苗栗、彰化等一路遭到地方民團鄉勇抵抗。

因此，日本9月初加派軍力，重新擬訂作戰計畫，採3面圍攻台南，10月初日軍南下推進至急水溪及曾文溪流域，和劉永福黑旗軍及地方民團發生劇烈戰鬥，狀況慘烈，但反抗軍因不及日軍組織及裝備而潰敗，留下許多可歌可泣的英雄事蹟。

此調查研究依日軍在台南進軍路線，尋訪古戰場遺址及相關史蹟，重新爬梳史料，進行田野調查及耆老訪談，整理成完整事件報告；調查範圍涵蓋台南鹽水、新營、北門、學甲、佳里、麻豆、善化、七股、安平及二層行等地區。

調查發現，在兩軍衝突地點及反抗軍殉難者埋骨地，居民建廟14間，以碑文、聯匾等訴說台灣人民面對不能挽回的命運，及如何進行最後抵抗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文化局代理局長陳修程表示，台南是台灣最早開發的城市，追溯百年前戰爭緬懷先烈，不只訴說歷史仇恨與悲情，也能了解祖先前輩的奮鬥歷史。

文化局計畫將此調查報告作更深入彙整編輯，日後出版發行。文化局也委請台南市文化協會鄭道聰錄製「乙未抗日台南戰場巡禮」podcast共6集，講述這些已湮沒在歲月中的歷史場域、相關宮廟及抵抗事蹟，包括鹽水菜園仔公廟、七歲姑娘廟、四十六忠義公廟，台南竹篙山之役、善化十九公祖廟、蕭壠走番仔反等。（編輯：郭諭儒）1120201

#台南市政府文化局
#日軍
#台南市
陳修程
台南文化走春開紅盤 7大景點營收近千萬台南市定民俗迎春牛開光 踩街嘉年華2月4日登場
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族