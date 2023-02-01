乙未抗日台南戰場調查 建構歷史場域及抵抗事蹟

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（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市政府文化局今天宣布完成「乙未抗日台南戰事場域及史蹟調查」，透過走訪古戰場及訪談耆老，建構已湮沒在歲月中的歷史場域及抵抗事蹟。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，日本1895年將台灣納入殖民地，台灣各地爆發激烈抗日事件，俗稱乙未抗日，台南也有許多地方鄉勇群起抵抗，文化局委託台南市文化協會透過田野調查走訪古戰場及訪談耆老，完成「乙未抗日台南戰事場域及史蹟調查」。

調查指出，1894年甲午戰爭清廷戰敗，1895年5月割讓台灣，日本組台灣總督府，日軍5月登陸澳底，6月在台北宣布始政，派軍南下掃蕩台灣各地反抗武力，但從桃園、新竹、苗栗、彰化等一路遭到地方民團鄉勇抵抗。

因此，日本9月初加派軍力，重新擬訂作戰計畫，採3面圍攻台南，10月初日軍南下推進至急水溪及曾文溪流域，和劉永福黑旗軍及地方民團發生劇烈戰鬥，狀況慘烈，但反抗軍因不及日軍組織及裝備而潰敗，留下許多可歌可泣的英雄事蹟。

此調查研究依日軍在台南進軍路線，尋訪古戰場遺址及相關史蹟，重新爬梳史料，進行田野調查及耆老訪談，整理成完整事件報告；調查範圍涵蓋台南鹽水、新營、北門、學甲、佳里、麻豆、善化、七股、安平及二層行等地區。

調查發現，在兩軍衝突地點及反抗軍殉難者埋骨地，居民建廟14間，以碑文、聯匾等訴說台灣人民面對不能挽回的命運，及如何進行最後抵抗。

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文化局代理局長陳修程表示，台南是台灣最早開發的城市，追溯百年前戰爭緬懷先烈，不只訴說歷史仇恨與悲情，也能了解祖先前輩的奮鬥歷史。

文化局計畫將此調查報告作更深入彙整編輯，日後出版發行。文化局也委請台南市文化協會鄭道聰錄製「乙未抗日台南戰場巡禮」podcast共6集，講述這些已湮沒在歲月中的歷史場域、相關宮廟及抵抗事蹟，包括鹽水菜園仔公廟、七歲姑娘廟、四十六忠義公廟，台南竹篙山之役、善化十九公祖廟、蕭壠走番仔反等。（編輯：郭諭儒）1120201