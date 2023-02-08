芝加哥藝博會台灣策展人交流 黃又文、謝宇婷獲選

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駐紐約台北文化中心及芝加哥藝術博覽會合作的首屆「2023年芝加哥藝術博覽會－台灣策展人交流計畫」，獲選人之一的謝宇婷曾於高雄市立美術館參與大南方多元史觀的策展。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 112年2月8日

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（中央社記者王寶兒台北8日電）駐紐約台北文化中心及芝加哥藝術博覽會合作的首屆「2023年芝加哥藝術博覽會－台灣策展人交流計畫」，由獨立策展人黃又文及高美館策展人謝宇婷獲選，將於4月赴芝加哥參加4天活動。

芝加哥藝術博覽會（EXPO CHICAGO）為芝加哥重要當代藝術展會，自2018年起舉辦國際策展人交流計畫，至今已支持超過120名策展人參與，促成10件國際合作案，也是北美地區唯一由藝術博覽會發起的國際策展人交流計畫，主辦單位會邀請各國的領事館、政府機構和藝文國際組織共襄盛舉。

文化部今天發布新聞稿表示，文化部駐紐約台北文化中心今年首次加入合作，其他參與的國際夥伴包括英國駐芝加哥總領事館、丹麥駐紐約總領事館及澳洲駐芝加哥總領事館等機構。

芝加哥藝術博覽會審查代表佛羅雷斯（Joshi Radin Flores）透過文化部表示，黃又文與北歐國家有合作經驗，也曾在台灣和香港的藝文場館策展，極具發展潛力；謝宇婷於高雄市立美術館參與大南方多元史觀的策展，以及與全球南方對話的興趣，和今年來自澳洲及墨西哥的策展人相當契合。

佛羅雷斯（Joshi Radin Flores）表示，2名獲選者都具豐富專業資歷，也準備好運用這交流計畫的資源，發掘潛在合作機會。

黃又文、謝宇婷此次將於4月12日至15日赴芝加哥展開4天交流活動，除與來自澳洲、丹麥、法國、義大利、墨西哥、荷蘭、西班牙和英國等8國策展人展開深度對話，也將與美國各州50名策展人齊聚一堂，共同分享願景、目標及專業工作領域的挑戰。（編輯：李亨山）1120208