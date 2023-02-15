小曾根真天性即興 彈鋼琴協奏曲先練總譜再加入爵士

（中央社記者趙靜瑜台北15日電）日本爵士鋼琴家小曾根真多次訪台，這次將與NSO國家交響樂團合作拉赫曼尼諾夫「帕格尼尼主題狂想曲」；小曾根真表示，他學鋼琴協奏曲會先練總譜，整首樂曲都通了再加爵士精神，展現個人特色。

小曾根真今天在記者會上表示，他99%都是爵士魂，只有1%有古典因子，一次有機會演奏莫札特的協奏曲時，他忽然愛上古典樂，以一年學一首鋼琴協奏曲的速度積累口袋曲目，目前已經累積20首以上，「我都先練總譜，把總譜摸透了，指揮跟樂團才不會被我拖累，大家可以自由地一起做音樂。」

小曾根真學習鋼琴協奏曲的方式，也讓他通透古典作曲，現在他也自己創作鋼琴協奏曲，展現創作天分。小曾根真幽默表示，這次要演奏拉赫曼尼諾夫「帕格尼尼主題狂想曲」，他仍會以他自己的方式演奏，「爵士是我的天性，我知道太多鋼琴家彈這首作品都非常傑出，我如果變成彈不好的老鼠屎也無所謂。」

曾多次來台演出的鋼琴家小曾根真畢業自柏克萊音樂學院，也是第一位與CBS唱片公司簽下專屬合約的日本藝術家，因為在爵士樂演奏生涯的輝煌表現，獲得2003年葛萊美獎提名，也讓他在國際爵士舞台上成為聚光燈焦點。

小曾根真與這場音樂會指揮NSO音樂總監準．馬寇爾（ Jun Markl ）曾是東京國立藝術大學同事，兩人首度合作就是跟學院樂團演出，之後兩人無話不談，「準．馬寇爾雖然是古典指揮，但他音樂的包容性很大，很願意嘗試新事物」；小曾根真也說兩人對話常常很認真又很有趣，「每每都會激起我的爵士魂」。

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小曾根真說，每場音樂會都無法預測，不管從咳嗽聲、手機鈴聲到音樂家的音樂都是音樂會的一部分，而爵士樂的獨特就只有發生在當下瞬間，僅此一次，「喜歡或不喜歡也就這麼一次」；小曾根真說他會用即興方式對這部偉大作品做出自己的貢獻，「就像生活中每天都有不可預知的事情會發生」。

NSO「狂想映像」音樂會將於2月18日在台北國家音樂廳登場，除了拉赫曼尼諾夫「帕格尼尼主題狂想曲」之外，同場樂團還將演出葛令卡「盧斯蘭與魯蜜拉」序曲以及德布西「映像」等曲目。（編輯：陳仁華）1120215