睽違4年 台灣國際打擊樂節5月登場

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台灣國際打擊樂節將於5月登場，「元老級」成員日本鬼太鼓座將重返台灣，展現他們以全身力量擊鼓、凝縮大和精神的力與美。（擊樂文教基金會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月22日

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）睽違4年，第11屆台灣國際打擊樂節5月19日登場，今年共有來自10國、12個表演團體與上百名音樂家演出，「百人木琴」音樂會將在今年打擊樂節「復活」，展現打擊樂的鼓動力量。

擊樂文教基金會今天發布新聞稿表示，台灣國際打擊樂節自1993年舉辦首屆以來，引介無數重要打擊樂團與擊樂家造訪台灣，透過與國內音樂家的交流，展現台灣擊樂界的高度發展。藝術總監朱宗慶表示，在世界復甦的時刻，台灣國際打擊樂節也將重磅再啟。

朱宗慶表示，30年前舉辦台灣國際打擊樂節（Taiwan International Percussion Convention，簡稱TIPC）時，想法是「台灣走出去，世界走進來」，但經歷這麼多年的發展，台灣的打擊樂現況已成全世界最活躍的焦點之一。

朱宗慶提到，去年朱宗慶打擊樂團前往世界打擊樂年會演出時，可以感受到全場的熱烈反應以及大會對台灣打擊樂的重視，「我認為台灣打擊樂界應該要更有自信，展現我們優秀的一面。」今年打擊樂節將從當年「學習交流」的起點，轉變成國際盛會，將打擊樂節打造成全球打擊樂家引以為傲的節慶舞台。

今年參與打擊樂節的包括法國史特拉斯堡打擊樂團（Les Percussions de Strasbourg），該團以當代作品詮釋著稱，每一次演出都呈現出打擊樂最先端的突破樣貌。

「元老級」成員日本鬼太鼓座將重返台灣，這次將在打擊樂節巡演台灣3城，展現出他們以全身力量擊鼓、凝縮大和精神的力與美。身為「東道主」的朱宗慶打擊樂團也將精彩重現去年底參與世界打擊樂年會時的節目，與台灣觀眾共享這份榮光時刻。

展現打擊樂多變面向的小型重奏演出也不會缺席，今年打擊樂節邀請以色列顫動打擊樂團（Tremolo Ensemble）、法國敲擊四重奏（Quatuor Beat）、保加利亞與波蘭露西德二重奏（Lucid Duo）、美國魯千千爵士六重奏（Chien Chien Lu Jazz Sextet）等各色團體，為觀眾帶來跨越不同聲音想像的多重世界。

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打擊樂獨奏會則邀請日本爵士鼓公主佐藤奏、日本少女鼓手川口千里、開啟馬林巴革命的希臘木琴演奏家米爾科夫（Theodor Milkov）、被譽為世界冠軍製造機的波蘭馬林巴木琴演奏家克里瑪薩拉（Marta Klimasara），以及匈牙利打擊樂多變聖手揚卡（Daniel Janca），大秀一人能展現的擊樂極限。

朱宗慶表示，今年的台灣國際打擊樂節以「多變．如常」為主題，「世界瞬息萬變，與其追尋多變腳步而失去方向，不如以如常的姿態加強自我，用不變對應萬變，這正是表演藝術的價值所在。」（編輯：張雅淨）1120222