駐西班牙「談論藝術」藝術村漫畫家 葉長青獲選

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文化部22日公布與西班牙「談論藝術」藝術村（Hablar en Arte）合作辦理的駐村計畫決選結果，由漫畫家葉長青所提創作計畫「神靈的奇幻之旅」獲選。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 112年2月22日

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（中央社記者王寶兒台北22日電）文化部今天公布與西班牙「談論藝術」藝術村合作辦理的駐村計畫決選結果，由漫畫家葉長青創作計畫「神靈的奇幻之旅」獲選，將於9月至11月赴西班牙駐村創作2個月。

位於西班牙馬德里的「談論藝術」藝術村（Hablar en Arte）是2002年創辦的非營利組織，也是社會創新及藝術行動計畫的實驗室，涵蓋範圍包括當代創意、文化管理、藝術教育創新及跨域整合。

文化部今天發布新聞稿表示，獲選漫畫家駐村期間有機會與各國漫畫家交流，駐村單位將安排與當地漫畫家會面，並安排參觀Madrid Comic Pop-up展會及參加該展會相關活動。

此次將前往西班牙駐村的葉長青既是插畫家也是漫畫家，在中原大學地景建築學系擔任講師，作品包含「蜉蝣之島」、「牡丹燈籠」、「窗內燈籠」、「鱷魚燈籠」等，2022年獲邀為安古蘭漫畫節台灣館參展漫畫家，2021年「蜉蝣之島」獲第15回日本國際漫畫賞銅賞，並售出法文版版權。

葉長青的創作主題多偏向奇幻與神靈，近年專注於奇幻漫畫創作，本次獲選的駐村計畫「神靈的奇幻之旅」，預計考察西班牙當地神怪傳說，創作結合當地地景與地方傳說的漫畫，並研究西班牙的現代藝術融合於創作。

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文化部表示，為讓台灣漫畫家與來自世界各地、不同文化背景的創作者交流，自2015年起，每年由台、法雙方共同甄選2名台灣漫畫家前往安古蘭駐村，2018年續增加法國布洛瓦bd BOUM漫畫之家駐村，2022年加入西班牙談論藝術村及日本北九州市2處駐村地，至今已共選送22名漫畫家。

文化部表示，駐村漫畫家將異地生活與體驗轉化為創作的能量，以及藉由駐村交流促進版權售出，讓更多精采的作品問世，期待駐村計畫能為漫畫家激盪出更多創作火花及國際合作機會，持續開展台灣漫畫豐富多元的風貌。（編輯：李亨山）1120222