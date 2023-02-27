史哲訪台南文化景點 允協助台南400計畫

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文化部長史哲（左2）27日在台南市長黃偉哲（右2）等人陪同下，參訪在水交社文化園區舉行的「FOCASA馬戲藝術節」，並一同戴上小丑紅鼻子道具與表演工作者合影留念。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月27日

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）文化部長史哲今天到台南市多處文化園區參訪，台南市長黃偉哲趁機爭取中央支持明年的「台南400」計畫，史哲表示，文化部會積極與台南市政府合作，幫助台南邁向國際。

史哲上午首先參訪在水交社文化園區舉行的「FOCASA馬戲藝術節」，在黃偉哲陪同下了解園區的軟硬體設施及馬戲藝術節活動內容，還戴上小丑紅鼻子道具，與表演工作者合影留念。

黃偉哲向史哲表示，馬戲藝術節展現台南旺盛文化生命力及多元藝術發展，也希望台南能獲得中央支持，讓明年的「台南400」計畫能更加充實圓滿。

史哲表示，上任後首次的縣市參訪就是到文化古都台南，「FOCA福爾摩沙馬戲團」團長林智偉年輕有活力，去年試營運成功後，今年辦理正式的馬戲藝術節，採售票演出仍場場爆滿，這在台灣的表演藝術上是異軍突起，也代表台灣在馬戲藝術發展的潛力。

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史哲表示，明年適逢台南400年，文化部會積極與台南市政府團隊合作、並肩作戰，協助擁有許多文化景點的台南，能夠在影視產業及藝術發展方面潛力大爆發，邁向國際。

台南市文化局提供資料指出，「FOCASA馬戲藝術節」22日至28日在水交社文化園區舉行，有來自8個國家、30個馬戲團隊演出，最大亮點為高16公尺、篷內直徑32公尺的巨型馬戲篷Village-13，配合精彩表演帶領觀眾體驗震撼視覺效果。（編輯：陳清芳）1120227