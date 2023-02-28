從無論如河到郭怡美書店 看見台灣書店新風景

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（中央社記者邱祖胤台北28日電）出版市場不振，書店榮景不再，卻仍有一群人努力堅守崗位，為愛書人提供一處心靈停泊的港灣，包括淡水「無論如河」成為居家照護的諮詢窗口，台中「梓書房」為每一本書延續生命，資深出版人郭重興則回到老家開書店，企圖找回愛書人的熱情。

中央社文化+雙週報第128期「不只是書店」，報導數家型態各異的書店，他們試圖走出連鎖書店、獨立書店之外的特色，以及賣書及賣咖啡之外的可能，用行動刷新新台灣書店風景。

根據文化+雙週報的報導，位在淡水捷運站附近的「無論如河」書店，由4位從事醫護相關的專業人士組成，店裡有人文小說，有藝術書籍，也有護理書，4位護理專業背景的店長長駐店內，書跟護理在這裡相互交會。

會開書店，源自於對於護理人員勞權的爭取。秀眉原本是護理老師，長年在學校擔任教職也帶護生實習，個性溫暖、真實、善良，她看見許多護理學生到醫院實習之後所面臨的問題。

秀眉說：「我常常輔導學生到大家哭成一團，畢業後不久就要護理學生成為護理師，這中間的壓力有多大？學生常常難過到自暴自棄說自己是魯蛇，說自己浪費了父母親的學費。」右手是病人，左手是學生，如何從護理的角色出發，也顧及病人權益，秀眉的確傷透腦筋。

郭重興從事出版近40年，旗下讀書共和國出版集團擁有40多個出版品牌，「我自己做出版，有人卻告訴我書店不能做，這不是很奇怪嗎？大家都說書店不好經營，這我不能接受，書店愈來愈少是真的，我覺得那是經營不得法。我希望透過這個書店把原因找出來。」

郭重興的「郭怡美書店」只是一個實驗，開在大稻埕「郭怡美商行」原址，郭重興想開100家書店。

「梓書房」的主人曾淯慈與蔡佳真，駐守在台中西屯及西區的巷弄裡長達8年，她們對二手書的執念充滿溫度與感情，「萬一這些舊書的主人又來找它們了怎麼辦？」她們憑著獨特的手藝與異於常人的耐性，在友誼、專業知識、貓毛紛飛之間，在時不時被澆息又時不時燃起的熱情加持之下，展開這趟守護二手書的神奇旅程。1120228

【第128期】不只是書店