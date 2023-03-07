亞洲文化節南佛州登場 台灣攤位吸引民眾駐足

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2019年曾訪台的佛州邁阿密戴德郡議會副議長羅德里格斯（右2）獲贈寫有自己中文名字的書法字帖，開心與駐邁阿密辦事處人員及志工合影。（邁阿密辦事處提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 112年3月7日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電）第32屆亞洲文化節週末在美國南佛州登場，駐邁阿密辦事處現場設攤位，展示台灣布袋戲偶與戲台，並提供書法字帖及台灣高山茶供現場民眾試試身手及品嘗，吸引不少人駐足。

「第32屆亞洲文化節」（The 32nd Annual Asian Cultural Festival）4日至5日在佛州邁阿密戴德郡（Miami-Dade County，簡稱邁戴郡）登場，集結台灣、日本、泰國等不同亞洲國家傳統文化表演、手工藝品、服飾及美食，氣氛熱鬧。

駐邁阿密辦事處現場設置文化攤位，展示台灣的布袋戲偶及戲台，到場民眾還能領取書法字帖現場揮毫，並試飲溫潤甘甜的台灣高山茶。辦事處另邀請南佛州3間台灣餐廳至現場擺攤，販售珍奶、鹹酥雞等小吃，讓民眾一品道地台灣美食。

邁戴郡市長卡瓦（Daniella Levine Cava）致詞表示，邁戴郡擁有多元文化與來自世界各地的族裔，亞裔社群是重要成員之一。她呼籲各界支持「反仇恨運動」（We Are One），強調對種族歧視零容忍。

2019年曾訪問台灣的邁戴郡議會副議長羅德里格斯（Anthony Rodriguez）則現場分享訪台的經驗，向與會嘉賓大力推薦台灣美食，建議大家親自赴台灣品嘗。

卡瓦、羅德里格斯及邁戴郡議會議長吉伯特（Oliver Gilbert）也頒贈駐邁阿密辦事處處長周啟宇獎牌，感謝辦事處長期對南佛州亞裔社會及亞洲文化節的大力支持與貢獻。（編輯：張芷瑄）1120307

佛州邁戴郡市長卡瓦（左5）、邁戴郡議會議長吉伯特（右5）及副議長羅德里格斯（左2）共同頒贈獎牌給駐邁阿密辦事處處長周啟宇（左4），感謝辦事處長期對南佛州亞裔社會及亞洲文化節的支持與貢獻。（邁阿密辦事處提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 112年3月7日