更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽台灣隊首役對戰巴拿馬 即時文字轉播看這裡
首頁 / 文化

旅德指揮家林勤超 任邁寧根劇院代理音樂總監

2023/3/7 16:04（3/7 22:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
出生於台東的旅德指揮家林勤超（右）將回到曾工作過的德國邁寧根劇院擔任首席駐院指揮暨代理音樂總監一職，繼續在歐洲開展指揮生涯。（NSO提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月7日
出生於台東的旅德指揮家林勤超（右）將回到曾工作過的德國邁寧根劇院擔任首席駐院指揮暨代理音樂總監一職，繼續在歐洲開展指揮生涯。（NSO提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北7日電）出生於台東的旅德指揮家林勤超捎來好消息，他將回到曾經工作過的德國邁寧根劇院（Meininger Staatstheater）擔任首席駐院指揮暨代理音樂總監一職，繼續在歐洲開展指揮生涯。

林勤超應NSO國家交響樂團之邀，返國演出「晨光幻境」音樂會，攜手鋼琴家安德烈．古寧（Andrey Gugnin）帶來拉赫曼尼諾夫「D小調第三號鋼琴協奏曲」，慶祝拉赫曼尼諾夫150週年誕辰。

林勤超曾於2016到2018年擔任德國邁寧根劇院首席駐院指揮，駐團期間參與及指揮多部歌劇和芭蕾舞製作；2018到2022年則擔任德國雷根斯堡劇院暨雷根斯堡愛樂樂團音樂總監。今年9月將受邀重返邁寧根劇院，繼續與熟悉的樂團團員一起工作。

根據NSO發布的新聞資料，首度訪台的鋼琴家古寧2020年曾以蕭斯塔科維契「24首鋼琴前奏曲與兩首鋼琴奏鳴曲」，獲得BBC音樂雜誌獎的樂器獎，表現出色。這次帶來的「拉三」以超高難度見稱，不論是彈奏技巧上、對樂句精準的掌控力或音樂中情感的詮釋，對鋼琴家來說都是巨大挑戰。

音樂會下半場，林勤超將帶來3名法國作曲家的作品，包括布朗惹「春天的清晨」、歐內格「橄欖球」，以及浦朗克「牡鹿」組曲。

NSO「晨光幻境」音樂會將於3月10日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1120307

#林勤超
#拉赫曼尼諾夫
#德國邁寧根劇院
拉赫曼尼諾夫
小曾根真天性即興 彈鋼琴協奏曲先練總譜再加入爵士伊莉莎白鋼琴大賽冠軍 吉爾特伯格練琴有目標
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族