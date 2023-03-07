旅德指揮家林勤超 任邁寧根劇院代理音樂總監

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出生於台東的旅德指揮家林勤超（右）將回到曾工作過的德國邁寧根劇院擔任首席駐院指揮暨代理音樂總監一職，繼續在歐洲開展指揮生涯。（NSO提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月7日

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）出生於台東的旅德指揮家林勤超捎來好消息，他將回到曾經工作過的德國邁寧根劇院（Meininger Staatstheater）擔任首席駐院指揮暨代理音樂總監一職，繼續在歐洲開展指揮生涯。

林勤超應NSO國家交響樂團之邀，返國演出「晨光幻境」音樂會，攜手鋼琴家安德烈．古寧（Andrey Gugnin）帶來拉赫曼尼諾夫「D小調第三號鋼琴協奏曲」，慶祝拉赫曼尼諾夫150週年誕辰。

林勤超曾於2016到2018年擔任德國邁寧根劇院首席駐院指揮，駐團期間參與及指揮多部歌劇和芭蕾舞製作；2018到2022年則擔任德國雷根斯堡劇院暨雷根斯堡愛樂樂團音樂總監。今年9月將受邀重返邁寧根劇院，繼續與熟悉的樂團團員一起工作。

根據NSO發布的新聞資料，首度訪台的鋼琴家古寧2020年曾以蕭斯塔科維契「24首鋼琴前奏曲與兩首鋼琴奏鳴曲」，獲得BBC音樂雜誌獎的樂器獎，表現出色。這次帶來的「拉三」以超高難度見稱，不論是彈奏技巧上、對樂句精準的掌控力或音樂中情感的詮釋，對鋼琴家來說都是巨大挑戰。

音樂會下半場，林勤超將帶來3名法國作曲家的作品，包括布朗惹「春天的清晨」、歐內格「橄欖球」，以及浦朗克「牡鹿」組曲。

NSO「晨光幻境」音樂會將於3月10日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1120307