大提琴加國樂 楊文信與北市國重現蕭泰然經典

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台北市立國樂團將以國樂呈現台灣前輩作曲家蕭泰然「大提琴協奏曲」，由首席指揮張宇安與旅德大提琴家楊文信（圖）合作，重現這首溫暖經典，也展現台灣土地上的美好人情與文化。（北市國提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月10日

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）台灣已故作曲家蕭泰然「大提琴協奏曲」是他的三大協奏曲之一，這次將由台北市立國樂團重新以國樂配器，首席指揮張宇安與旅德大提琴家楊文信合作，重現這首溫暖經典。

台北市立國樂團今天發布新聞稿表示，台北市立國樂團策劃主辦的第36屆台北市傳統藝術季即將開幕，開幕音樂會「繽紛島戀」精選多首台灣國樂合奏作品，包括江賜良「風颱」、陸橒「山．樂」、關迺忠「豐年祭」以及蕭泰然的「大提琴協奏曲（國樂版）」，透過國樂展現對台灣的土地之愛。

蕭泰然的「大提琴協奏曲」完成於1992年，是蕭泰然作品中唯一一首在台灣世界首演的協奏曲。蕭泰然巧妙地以恆春民謠「思想起」、合唱曲「遊子回鄉」及阿美族舞曲元素融入各個樂段，樂曲旋律溫暖，情感豐沛，充滿台灣味。

這部作品原本有3個樂章，但慢板的「第二樂章」樂譜長期佚失，只剩下鋼琴伴奏的版本。北市國為能完整呈現蕭泰然作品的精神，在指揮曾道雄協助下，尋得「第二樂章」的交響樂團總譜，並邀請江賜良依據這份總譜進行國樂團版的配器，讓樂曲透過不同國樂配器展現樂曲生命力。

台北市立國樂團團長陳鄭港表示，這場音樂會曲目為充滿濃濃台灣情，透過國樂樂器特色與情感張力，展現台灣土地上的美好人情與文化。

其他作品還包括江賜良的作品「風颱」，發想於年年注意台灣的「風颱」，深深感受台灣人堅韌的生命力。樂曲分為6段，包括「逼近」「侵襲」「摧毀」「平息」「重建」與「希望」，聽見的將不僅僅是作曲家的心意，也透過溫潤的國樂展現台灣人情味。

陸橒的「山．樂」笛子協奏曲是國樂界經典樂作，取材自台灣原住民音樂，以4個樂章「紋面老人的獨白」「山林孩童的嬉戲」「ka-viaz之歌」及「勇士之舞」表達原住民的生活情趣以及樂天知命的人生哲學。

「豐年祭」是1983年關迺忠擔任香港中樂團音樂總監的創作，到今年問世40年，樂曲以台灣原住民在豐收季節都會舉行的豐年祭為描繪主題，從宣布豐年祭即將開始的舞蹈性旋律，弦樂、彈撥和全體團員共奏，充滿歡快氣氛。

這場音樂會的獨奏家都是一時之選，其中擔任陸橒「山．樂」笛子協奏曲演出的林克威是北市國專任笛、簫演奏員，也是北市國附設青年國樂團指揮，笛藝精湛，音樂視角寬闊。旅德大提琴家楊文信也返台參加演出，他現在是慕尼黑音樂院大提琴終身教授。

「繽紛島戀」2023台北市傳統藝術季開幕音樂會將於3月12日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：管中維）1120310