PLAYground空總劇場4月開幕 小王子中文版連演6週

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原空總中正堂自4月起將由PLAYground南村劇場團隊大清華傳媒進駐，禮堂將成PLAYground空總劇場，座位數落在300至550席間，首檔節目主打韓國音樂劇「小王子」中文版。中央社記者趙靜瑜攝 112年3月14日

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）在文化部協力下，原空總中正堂4月起將由PLAYground南村劇場團隊大清華傳媒進駐，禮堂將成PLAYground空總劇場，首檔4月起演出主打韓國音樂劇「小王子」中文版，連演6週。

大清華傳媒總監製馬天宗今天接受媒體訪問時表示，他在美國百老匯劇場工作多年後回台灣，持續觀察台灣有沒有機會做商業劇場，「一開始我以為是沒有觀光客，後來發現是劇場空間不足。」

馬天宗說，PLAYground南村劇場過去演過50多部新作品，但仍無法損益打平，感謝文化部願將空總大禮堂提供出來做嘗試。

馬天宗說，2021年起與活性界面製作合作外百老匯音樂劇LPC長銷，2022年締造台灣目前連續演出單一劇目最長連演紀錄，「如果PLAYground南村劇場全年都演LPC ，不但會打平，也會有盈餘，但PLAYground南村劇場是作品創生的第一哩路，也要讓更多其他作品有打磨的機會。」

馬天宗說，PLAYground空總劇場是一個座位數落在300至550席之間的中型劇場，這正是團隊的下一步，「希望PLAYground空總劇場有機會運轉成為商業劇場。」

在大清華傳媒的策劃之下，PLAYground空總劇場一方面提供文化產業中對中型展演空間與挑高大型排練空間的需求，另一方面也將對新創作給予協助，推動長銷演出，發揮生態鏈功能。

活性界面製作創辦人陳午明表示，前身是空軍基地的空總園區以及在裡面的中正堂，原本很「硬」，但在各種文化實驗與展演計畫洗滌之下，逐漸洗去嚴肅感跟權威感。現在PLAYground空總劇場的進駐和開幕，是下一個階段的洗滌，「從脫下嚴肅面紗到當代藝術空間，現在目標是回到常民生活的場域。」

開幕首檔節目挑選C Musical拿到韓國授權改編成中文版的音樂劇「小王子」，剛從首爾劇場演出「小王子」特別場的女主角陳品伶說，站上首爾音樂劇舞台，韓方把她們都當成自家演員照顧，獲得很多鼓勵，「這個機會很難得，我們唱中文，左右兩側都有韓文字幕，觀眾都能了解。」

C Musical藝術總監張芯慈表示，這次到首爾演出「小王子」中文特別場，感受很深，「很多下午場都是家庭主婦們相偕一起看戲，看完後去附近下午茶，真正做到音樂劇就在生活裡，這其實也是我們的夢想。」

目前確定的節目還包括舞鈴劇場、相聲瓦舍等等，馬天宗說，PLAYground空總劇場希望引進各種可以「接地氣」的劇場節目，讓一般民眾感受到劇場其實包羅萬象、非常多元，每個年齡層都可以在這裡找到適合觀賞的節目，慢慢有機會讓「劇場就在生活裡」。（編輯：張雅淨）1120314