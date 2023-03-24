世新話劇社成員革命情感 用戲劇寫人生日記

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一群世新大學88學年度入學的大學生因參加話劇社，4年來熬夜排戲公演，建立革命情感，畢業後相約每5年做一齣戲，從「基地25」演到「基地40」，談如何面對夢想的成長與幻滅。（基地40提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北24日電）一群世新大學88學年度入學的大學生因參加話劇社，4年來熬夜排戲公演，建立革命情感，畢業後相約每5年做一齣戲，從25歲到現在推出新戲「基地40」，用戲劇寫人生日記。

「基地40」導演兼編劇群之一李彥祥接受中央社專訪時表示， 「基地40」花了一年，針對40歲族群田調寫成劇本，「我們在40歲這個生命刻度上面臨了新挑戰，扛起更多責任的工作到教養小孩、父母親健康甚至死生等等，如何面對夢想、如何好好說再見，這些都將在劇中呈現。」

目前在阮劇團工作的李彥祥表示，「基地40」劇情設定鄰國發生核戰，核子污染隨大海漂向台灣，人們紛紛躲進避難所，暫時不用面對工作、家庭與夢想，「40幾歲的人聚在一起懷舊也重新思考，現在人生中場，終於可以作主決定，該如何決定繼續追求夢想，還是放棄。」

李彥祥說，他們這一群民國88年入學，大一碰上921大地震、大三時遇到911事件，美國雙子星大廈遭恐攻；大四遇到嚴重急性呼吸道症候群（SARS）肆虐，「我們這一群沒有開學典禮，也沒有畢業典禮，但我們有話劇社。」

從「基地25」、「基地30」、「基地35」演到現在「基地40」，編劇群之一黃小胖現在是知名脫口秀演員，也是當年話劇社社長，她對中央社記者表示，一開始畢業之後大家聚會每次都是吃飯，「吃完就沒了， 吃10次就1萬，對我們來說多無聊，於是大家就有志一同『搞事』，大家拿錢出來搞一齣戲。」

黃小胖說，她們這群瘋子友情十分堅固，自己租場地，自己編導自己演，講這幾年來的成長與幻滅，好幾次要開天窗，但總能克服困難持續演出到現在。「人生經歷給我們很多養分，就像話劇社給我們很多養分一樣，我們想透過作戲這件好的事情，分享我們對於夢想的看法、展現人性。」

編劇群之一的何蕙彣接受專訪時表示，大家做戲就是從早到晚都混在一起，「大家把人生經歷丟進來，透過作品為彼此生命做回顧。」何蕙彣現在在澳洲管理一家精品旅館，一年前就已經跟老闆請假2個月，回來演戲。

何蕙彣說，做這件瘋狂的事將近20年，默默養出一群固定在期待的觀眾，還組成群組，每5年就催促著要看戲；還有昔日話劇社學長姐，支援許多幕後技術與器材，「謝謝學長姐們與觀眾的寵愛，這些都是我們做戲意想不到的收穫。」何蕙彣說，年紀越大越覺得現在還可以做戲公演，真的是很珍貴的事情。

現在是網紅經紀人的羅偉仁表示，透過5年做一齣戲，滿足了自己對於舞台表演的熱情，「我們這一群人是用演戲寫人生日記，這也成了我們往前走很重要的動力。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「基地40」劇中有避難所與AI人工智慧，呼應現實，黃小胖也發揮脫口秀精神，劇中也加入時事，「比如說避難所2月27日關閉，2月28日就不能進來；大家不能進來也不要丟雞蛋，因為現在雞蛋很貴。」劇中有笑有淚，是他們的人生，也是40世代的心情寫真。

「基地40」將於3月31日到4月2日演出，地點在文山劇場。其他演員群還包括于依涵、簡伊羚、曾詠嵐、呂耿賢以及陳芝余，詳情可上https://reurl.cc/0ExMrx 。（編輯：郭諭儒）1120324