葉郎寫「從前，有個錄影帶店」見證客廳就是電影院

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（中央社記者邱祖胤台北25日電）在串流平台還未出現以前，錄影帶曾是許多人的美好記憶，影評人葉郎近期出版「從前，有個錄影帶店」，見證「客廳就是電影院」的年代 ，以及他身為「錄影帶世代」的悸動。

葉郎在書序中表示，他只比最早的錄影帶格式Betamax（1975年）早幾個月出生，成長於沒有金馬影展、沒有太陽系MTV、沒有電影圖書館的台南，而家庭式錄影帶店在他10多歲的青春期出現，成為他當時人生的全部，在他的成長經驗中，電影從來沒有跟電影院劃上等號，「客廳才是我人生最常前往的影廳」。

葉郎表示，錄影帶不只是上個世紀的革命性科技媒介，也是一整個世代橫跨2、30年的共同生活型態，然而就算錄影帶實體會都消失了，「錄影帶世代留下的生活記憶，仍挺住訊號衰減的類比宿命，清晰地刻印在DVD、iTunes、Netflix世代身上」。

葉郎在書中形容錄影帶、光碟等實體媒介體驗，隨著網路串流的全面統治力量而「像電影片尾的牛仔一樣，背對著觀眾緩步騎向遠處的夕陽」，葉郎說「這也就是為什麼我責無旁貸必須代表錄影帶的世代寫下這個故事」。

葉郎20年前就開始在報紙寫影評，近年在臉書開闢「異聞筆記 / Dr.Strangenote」粉絲頁，從電影音樂、影史八卦寫到當下產業觀察，深受影迷歡迎。葉郎2021年在網路寫作平台「方格子vocus」進行為期10個月的主題寫作計畫，書寫「錄影帶生與死」，以8萬字篇幅講完錄影帶世代故事，衍生為「從前，有個錄影帶店」一書。

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全書10篇章，包括「家庭劇院首部曲」，盤點錄影帶發明之前的電影收藏家；「行動代號：全面圍堵」，分析好萊塢如何試圖殺死錄影帶產業；「春色滿園關不住」，探索色情錄影帶在科技前緣冒險的種種；「台灣錄影帶特有種」，呈現只存在台灣的布袋戲、歌廳秀和MTV等內容；「好萊塢之外的內容次宇宙」，探索健身錄影帶和音樂錄影帶現象；「越銅牆鐵壁的盜版錄影帶」，研究前蘇聯鐵幕國家的錄影帶產業及流行什麼。

其他篇章更探討百視達錄影帶王國的興衰，錄影帶週邊工具如迴帶機、遙控器，以及意外帶起的微波爆米花風潮等。深刻為錄影帶世代留下見證。（編輯：李亨山）1120325