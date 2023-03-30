拉赫曼尼諾夫150歲誕辰 顏華容籌劃音樂節慶祝

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）今年是作曲家拉赫曼尼諾夫150歲誕辰紀念年，由鋼琴家顏華容擔任藝術總監，「拉赫曼尼諾夫150」音樂節將集結國內外6名音樂家，演出拉赫曼尼諾夫重要的鋼琴獨奏與雙鋼琴作品。

2013年亞藝藝術曾經推出「偏愛─拉赫曼尼諾夫：一個憂鬱巨人的浪漫小時代」，紀念拉赫曼尼諾夫140週年誕辰；相隔10年，亞藝藝術再度集結旗下音樂家主辦「拉赫曼尼諾夫150」，以11場音樂會規模演出拉赫曼尼諾夫重要的鋼琴獨奏與雙鋼琴作品。

根據亞藝藝術新聞稿表示，拉赫曼尼諾夫的鋼琴作品可說是國內許多愛樂者最鍾愛的曲目之一，細數拉赫曼尼諾夫的原創鋼琴作品，沒有演出過的基本上很少，可以看見他的音樂語彙與賞樂者心靈需求的貼切呼應。

顏華容將於3月31日在國家音樂廳演出「鋼琴上的交響巨人─顏華容獨奏」為音樂節揭開序幕，顏華容將詮釋拉赫曼尼諾夫罕為人演奏的巨作「第一號鋼琴奏鳴曲」及膾炙人口的「第二號鋼琴奏鳴曲，也將親自改編交響詩「死之島」向這名20世紀北國作曲巨擘致敬。

其他重點音樂會還包括4月將由2021年蘇黎世安達國際鋼琴大賽首獎得主安東．哥琛貝爾格（Anton Gerzenberg）帶來拉赫曼尼諾夫兩首早期作品「樂興之時」及大師肩承蕭邦浪漫傳統，技巧艱深且甚少被演出的「蕭邦主題變奏曲」，搭配蕭邦「前奏曲」全集在台北與台南新營兩地演出。

屏東場則由安東．哥琛貝爾格與母親、知名鋼琴家齊柏絲坦（Lilya Zilberstein）合作，演出蕭邦「C大調雙鋼琴輪旋曲」及拉赫曼尼諾夫親自改編管弦樂巔峰「交響舞曲」的雙鋼琴版。

8月底則是邀請鄧泰山大師門下的鋼琴雙傑張凱閔與白立君（JJ Jun Li Bui）為音樂節攜手合作，演出拉赫曼尼諾夫全部雙鋼琴作品包括壯闊繽紛的「交響舞曲」以及展現俄羅斯風情的兩套「組曲」。

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台灣鋼琴家張凱閔3月初甫於斯洛維尼亞獲得第1屆盧布爾雅納音樂節國際鋼琴比賽首獎；而加拿大鋼琴家白立君2021年獲得第18屆華沙蕭邦國際鋼琴大賽第6名，是該比賽歷年來最年輕的得獎者。2名樂壇明日之星首度台灣亮相，令人期待。

「拉赫曼尼諾夫150」音樂節內容請可上亞藝藝術網站Rachmaninoff 150音樂節專屬網頁https://www.asiamusicarts.com.tw/rachmaninoff-150/。（編輯：陳政偉）1120330