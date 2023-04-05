新北客家文化園區 展出青年子弟跨域當代藝術

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新北市客家事務局5日表示，新北哈客青年智庫團策劃執行「主客觀—跨域藝術創作特展」，即日起在客家文化園區展出至9月29日。圖為攝影師李懿宸展出作品「門紅」，企圖透過影像探討如何突破客家的限制與框架。（新北市客家局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年4月5日

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市府客家局今天表示，客家文化園區展出「主客觀—跨域藝術創作特展」，5名客家青年子弟展現當代藝術多元創作媒材，透過油畫、漆藝或視覺，為新世代創意美學作註解。

市府客家事務局表示，「新北哈客青年智庫團」於2019年成立以來，目前成員有60人，包括大學生、攝影、文史、教育、表演藝術、音樂工作者，或媒體人等各領域人才，除發揮專業能力，更推廣新北客家文化，藉此鼓勵青年參與與交流，激發更多文化創意。

客家局新聞稿說，今年由青年智庫團客家新生代蕭言軒策劃執行「主客觀—跨域藝術創作特展」，邀創作油畫的周志勇、視覺設計與攝影的李懿宸、雕塑與複合媒材的邱俊維、漆藝與壓克力的廖家翊、藝術攝影的彭泰宏，展出5名客籍青年的藝術創作。

李懿宸為新北客家社團第二代，努力融合不同族群文化的豐富性，他的作品「門紅」，以客家女性作為主角，在傳統建築的古蹟真實場景，以門窗的線條表現「框」的主題，企圖探討如何突破客家的限制與框架。

彭泰宏則展出攝影「微塵映象」等作品，以攝影技巧將光影與時間的虛實交錯，定格在同個場景。周志勇的「無相山水/桃源仙境」油畫作品，除浮油彩技法的表現方式，也以半抽像表現手法，呈現意象式寫意小品。

客家局說，為慶祝智庫團成立第5年，展覽期間將陸續推出主題講座、校園巡迴講座及漆藝體驗工作坊、空間體驗、光影體驗等工作坊，讓活動成為培力客家青年的展演舞台。

活動茶點則由剛獲得「112年新北市社會優秀青年」的谷芳有機幸福茶園洪佳玉規劃，除將三峽野放栽種有機茶葉推廣至國際，也積極參與客家青年事務，曾擔任客家義民爺文化祭典正獻官、客家文化諮詢顧問。

客家局說，展覽即日起在客家文化園區藝靚坊、巧之藝廊，展出至9月29日，藝術家從多樣的客家生活觀點，讓觀看者有多種不同視覺體驗，不管是不是客家人，展現不同立場跨域文化激盪，更是場客家文化美學實驗。（編輯：方沛清）1120405

新北哈客青年智庫團策劃「主客觀—跨域藝術創作特展」，呈現5名客籍青年在不同藝術領域的創作，即日起在客家文化園區展出至9月29日。圖為雕塑創作者邱俊維作品「水樂園」。（新北市客家局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年4月5日

由新北哈客青年智庫團策劃執行的「主客觀—跨域藝術創作特展」正在客家文化園區展出中，參展攝影創作者彭泰宏展出作品「微塵映象」，以攝影技巧將光影與時間的虛實交錯，定格在同個場景。（新北市客家局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年4月5日