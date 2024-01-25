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貓美術館屏菸登場 展出60件貓咪名畫

2024/1/25 13:22（1/25 15:21 更新）
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「貓．美術館」展覽走過6個亞洲城市，今年再度到台灣，25日在屏菸1936文化基地開幕，獨家新場景「大碗島的貓咪午睡」，帶領大家用不同視角認識世界名畫。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年1月25日
「貓．美術館」展覽走過6個亞洲城市，今年再度到台灣，25日在屏菸1936文化基地開幕，獨家新場景「大碗島的貓咪午睡」，帶領大家用不同視角認識世界名畫。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年1月25日
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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）「貓．美術館」展覽走過6個亞洲城市，今年再度到台灣，今天在屏菸1936文化基地開幕，集結60件貓咪名畫，其中有10件首度在台灣展出，預估將吸引眾多人潮前往。

「貓．美術館–世界名畫．全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」在屏菸1936文化基地10號倉庫療癒展出至4月14日，5大區呈現豐富多元的貓藝術，包括古典貓肖像、庶貓日常、貓體之美、貓的藝術、交流的貓藝術，共展出60件作品，其中包含雷喵瓦「煎餅磨坊的貓舞會」、喵衛「衝啊！貓破崙」、喵文西「最後的貓餌」等新作品。

屏東縣長周春米會中指出，世界級的貓美學饗宴就在屏菸，走進展覽體驗，名畫瞬間喵化，讓東西洋藝術史萌了起來，獨家新場景「大碗島的貓咪午睡」、「貓之泉」、「貓納斯的誕生」、「咖啡館的貓」、「貓星月夜」等，帶領大家用不同視角認識世界名畫，無論大小朋友，都可以感受貓畫的療癒魅力。

文化處說，屏東場推出限定新畫作撲克牌、迷你框畫、拭鏡布、萬用墊等，還有詢問度超高的拼圖、海報、必收藏的扭蛋、拍貼，超過百款萌翻的貓咪紀念品，讓人愛不釋手。

另外，展覽現場打卡送限量小卡，全票新台幣299元，憑「三分春色」飲料店發票或收據可享249元優惠票價，購票可洽屏菸售票處或udn售票網。（編輯：郭諭儒）1130125

「貓．美術館–世界名畫．全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」在屏菸1936文化基地10號倉庫療癒展出，屏東縣長周春米（左）前往展場，與學童一起戴上貓咪頭飾，相當逗趣。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年1月25日
「貓．美術館–世界名畫．全面喵化 CAT ART by Shu Yamamoto」在屏菸1936文化基地10號倉庫療癒展出，屏東縣長周春米（左）前往展場，與學童一起戴上貓咪頭飾，相當逗趣。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年1月25日
#文化處
#周春米
#屏菸1936文化基地
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