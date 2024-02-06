李升茂出書「救電英雄」 用畫筆把愛傳出去

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（中央社記者邱祖胤台北6日電）工人畫家、長期在台灣深山搶修電路的退休台電員工李升茂，以精湛的水墨畫工記錄基層工人的辛勞，李升茂說，救電就是救命、就是傳愛，希望能繼續用畫筆把愛傳出去。

李升茂近期出版新書「救電英雄」，由周大觀文教基金會發行，李升茂左手拿機具、右手拿畫筆，擁有「台灣首位電桿上水墨畫家」美譽，曾兩度獲得經濟部文藝展金牌獎，2022年獲周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」。

李升茂在書序中表示，他因為家貧，國小畢業就隻身北上當漫畫學徒，後來進入北投一家陶瓷公司從事彩繪工作，期間半工半讀，還曾在台北市的地下道過夜，日子過得很清苦，但從不放棄創作。

李升茂說，他在退伍後考進台電，擔任第一線配電服務員，閒暇時仍不忘熱愛的繪畫，後來更拜入知名水墨畫家沈禎門下，並陸續參加全國勞工藝文獎及全國青年美術創作比賽，都獲得不錯成績，讓他對繪畫之路更有信心，決定以自身工作為題材，將台電人員辛苦維修的一面融入水墨畫中，讓作品更充滿堅韌生命力。

李升茂作品生動描繪他與同事平日的工作動態，包括729大停電、921地震、八八風災等災情過後的修復工程，作品曾獲台南府城美展、南瀛藝術展、經濟部文藝展的肯定，

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李升茂在台電服務43年，2022年在台北中正紀念堂藝廊舉辦「畫出光點．照亮世界」畫展，獲得廣大迴響，同年與來自15國的「全球熱愛生命獎章」得主，獲總統蔡英文接見，期許永續傳遞生命正能量。

李升茂說，他永遠感謝母親，在父親過世後一肩扛起養育他們7個兄弟姊妹的重任。他從用畫筆記錄台電人涉險救電，到用畫回顧自己生命艱辛成長，從小歷史微觀台灣，從小生命放眼世界，「但願救電如救命，一代一代把電傳下去，一代一代把愛傳出去」。（編輯：張雅淨）1130206