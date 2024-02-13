嘉義公園2古砲指定為古物 市府爭取經費修繕

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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）具百餘年歷史嘉義公園內安置有12門古砲，其中2門仍可見清嘉慶年間銘文，經指定為古物，嘉義市政府向文化部爭取經費維護，未經指定古物鐵砲10門，市府也自籌經費修繕。

嘉義市政府表示，嘉義公園建於明治43年（1910年），公園內有嘉義新8景之一「公園雨霽」，就是指園中美景。公園腹地寬廣，與嘉義棒球場、嘉義植物園相連，是民眾休憩場所。

嘉市府說，公園內古木參天、假山造景、小橋流水、曲徑通幽；著名景點包括小西湖、福康安紀功碑、震災紀念碑、12門古砲、嘉義孔子廟、嘉義神社遺址、射日塔及嘉義市史蹟資料館等。

嘉市府表示，「清代嘉慶年間鐵炮」現存12門，約於1975年被移到嘉義公園內放置，其中2門被指定為古物的鐵砲獲文化部文化資產局支持，補助修繕維護計畫，已於去年10月完成修繕。

嘉市府說，修繕維護方式初步使用純水及酒精移除苔蘚及地衣等附著物，後續以刻磨機除鏽，最後階段進行鈍化及封護，就是上透明塗層。

嘉市府建設處表示，考量園區整體景觀美化，未經指定為古物的10門鐵砲也自籌經費，請專業廠商維護修繕，清潔表面、去除藻類附著，2024年1月完工。

建設處說，古砲來源缺乏史料記載，無資料可稽，只是地方傳聞可能與嘉義出身的清朝官員王得祿有關。（編輯：李明宗）1130213