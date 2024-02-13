到書店聽音樂會很潮 吳家恆盼閱讀空間變知性花園

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（中央社記者邱祖胤台北13日電）書店除了賣書、辦講座及簽書會，還有許多種可能，去年資深出版人、音樂策展人吳家恆連續在台北大稻埕郭怡美書店舉辦60場音樂會，令藝文圈感到驚豔，也啟發各界對書店這個空間有更多想像，今年這項計畫將持續進行。

吳家恆接受中央社專訪時表示，聽音樂不是只能在音樂廳，到書店也不是只有看書、買書的選擇，吳家恆表示，他希望能突破現行書店辦活動的模式及樣貌，在走讀、講座等活動之外另闢蹊徑，「把音樂加進來，讓空間得到不一樣的利用，讓書店跟讀者發生關係，我覺得是一件很有趣而且值得持續做的事。」

吳家恆說，今年除了在台北的書店外，更擴大到新竹、台中、高雄、屏東以及花蓮等地，就是要讓更多讀者感受到閱讀及音樂的樂趣，讓書店空間成為名副其實的知性花園。

吳家恆表示，去年他在讀書共和國出版集團社長郭重興支持下，成立「數位傳聲」工作室，開始一連串說書、讀書及推廣音樂的計畫，Podcast節目於8月開播至今一年，推出250集節目；另一項任務就是在大稻埕郭怡美書店辦小型音樂會。沒想到獲得熱烈迴響，建立不錯的口碑。

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吳家恆說，郭怡美書店的音樂會從去年3月巴赫（Johann Sebastian Bach）生日那天啟動，接著一連舉行18場巴赫音樂會，並擴展更多的音樂會，因此今年3月依然會以巴赫為主題，讓觀眾感受巴洛克音樂在老屋空間魅力。

吳家恆透露，去年以歐珈妏吹奏「巴赫父子」的長笛奏鳴曲與組曲揭開序幕，今年也將用同樣的曲目，不同的是，去年是用現代長笛吹奏，今年則請巴洛克長笛家簡志賢用古長笛來演奏，地點會在高雄的人氣餐廳Goon’s Bistro印度美食餐酒館，以及屏東小陽日栽書屋。（編輯：龍柏安）1130213